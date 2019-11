Natale 2019: I video di auguri più belli di Buon Natale e felice anno nuovo da mandare ad amici e parenti

La nuova frontiera della comunicazione ci ha accompagnato pian piano ad abbandonare penna e biglietto lasciando il posto alla tecnologia che nel caso del Natale, permette di inviare nello stesso momento gli auguri più cari ad amici e parenti. Che sia un’immagine, una frase o come in questo caso un video carino, il nostro augurio arriverà ad allietare la persona a cui vogliamo bene.

Abbiamo selezionato per voi, i video auguri più carini da poter inviare ad amici e parenti tramite i vari servizi di messaggistica presenti sugli smartphone. Un modo veloce ma altrettanto ricco di sentimenti per far arrivare un sincero pensiero di Buon Natale e Felice anno nuovo!

Natale 2019: i video di auguri da inviare ad amici e parenti