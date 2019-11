Guerra tra Gaetano Arena ed Enrico Contarin nel salotto di Pomeriggio 5: botta e risposta senza esclusioni di colpi tra i due ex gieffini.

Guerra senza esclusioni di colpi tra Gaetano Arena ed Enrico Contarin. Dopo lo scontro nel salotto di Pomeriggio 5, Enrico si è lasciato andare ad un lungo sfogo su Instagram ribadendo la propria versione dei fatti in merito alla rissa tra Gaetano e un paparazzo e il gossip sul presunto bacio con Ambra Lombardo.

Gaetano Arena attacca Enrico Contarin e Ivana Icardi: “fate schifo”

Scontro durissimo a Pomeriggio 5 tra gli ex concorrenti del Grande Fratello 16 Gaetano Arena, Ivana Icardi ed Enrico Contarin. Dopo le dichiarazioni rilasciate da Kikò Nalli a Domenica Live, su Instagram, Gaetano si era scagliato contro Ivana ed Enrico che lo avevano accusato di aver organizzato il finto gossip con Ambra Lombardo. Invitato da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, di fronte ai suoi ex coinquilini, Gaetano ha confermato il proprio pensiero.

“Ho incontrato Ambra per un lavoro e poi ci hanno fotografati. Non c’è stato alcun bacio. Non so cosa abbiano voluto far passare i fotografi, ma io non tradisco un amico. Io di organizzato non faccio questo”, commenta Gaetano Arena che si scaglia subito contro Ivana Icardi – “Tu ed Enrico fate schifo. Lei e quello con i capelli lunghi (Enrico Contarin ndr), escono adesso perché Ambra e Kikò gli hanno detto cosa dire. Voi siete venuti alla presentazione del mio brand. Tutti voi sapete cosa faccio e ieri mi avete massacrato per mezz’ora. Fate schifo”.

Gaetano si scaglia anche contro Enrico Contarin: “Sei stato indotto da una persona a dire una marea di stupidaggini”. Enrico ha replicato: “Non sono stato indotto da nessuno, non puoi mettere in mezzo Kikò che è amico mio. Perché non sei voluto uscire con me e con Kikò l’altro giorno? Perché non mi hai risposto quando ti ho chiamato?”, chiede Enrico. Gaetano, però, rbadisce di non aver assolutamente organizzato nulla.

Enrico Contarin replica a Gaetano Arena: “solitamente sono bravo a sbagliare ragazza, stavolta ho sbagliato l’amico”

Dopo Pomeriggio 5, Enrico si è lasciato andare ad un lungo sfogo sul proprio profilo Instagram dove ha spiegato di aver sbagliato nel valutare Gaetano.

“Ragazzi ho un difetto: sono veneto e ad un aperitivo non so dire di no, ma se potessi tornare indietro a quell’aperitivo non vorrei mai essere andato.

Ma non perché non so difendermi o ho paura, perché in tutto quello che faccio ci metto la faccia, e passare per quello che non sono proprio non mi va. La vicenda è andata esattamente come vi ho detto, e per chi mi chiede “perché non hai detto nulla?”, “Ah ma siete tutti d’accordo”, “avvisare Ambra?” dico questo: non sapevo nulla del “dopo rissa”, nè tantomeno che in mezzo ci sarebbero finiti Kikó e Ambra. Quando ho visto dov’è arrivato Gaetano (sì, essendo educato io lo chiamo per nome e non con offese come fa lui) allora mi son deciso a dire la verità, così da chiudere la vicenda. Quanto accaduto oggi però ha dell’incredibile, mi chiedo con che coraggio si riescano a dire così tante bugie e soprattutto offendere a gratis una persona che fino a 4 giorni fa ti ha chiamato per farti ragionare. Sarò “babbo”, “capelli lunghi”, “pagliaccio”, “quello lì potete mettergli in testa quello che volete” e cos’altro vuoi, ma qualsiasi persona incontri la posso guardare negli occhi perché non ho nulla da nascondere. Mi spiace solo sia andata così, solitamente sono bravo a sbagliare ragazza, stavolta ho sbagliato l’amico”.

A sostenere Enrico sono stati altri ex gieffini che gli hanno lasciato commenti come Cristian Imparato e Valentina Vignali.