Scopri alcuni dolci light da proporre ai tuoi cari e da mangiare a Natale. Per gustare i dolci con gusto e senza sensi di colpa.

Mancano circa cinque settimane al Natale e la mente di molti è ormai rivolta ai regali da fare, gli impegni da prendere e i momenti di condivisione da trascorrere con i propri cari. Inutile dire che tra i momenti da vivere in allegria non mancano pranzi e cene che se da un lato sono un motivo in più per sentirsi felici e far festa, dall’altro non possono non destare una certa preoccupazione in vista delle tante calorie che rischiano di far salire i numeri sulla bilancia.

Tra primi e secondi e elaborati e dolci ricchi di gusto ma anche di zuccheri e di grassi, restare in linea diventa una vera e propria sfida che non tutti sentono di poter vincere. Per fortuna, dalla nostra, ci sono tanti ingredienti con i quali giocare in modo da realizzare qualche dolce buono abbastanza ma al contempo in grado di aiutarci a mantenere la linea. Se si ha modo di portare qualcosa dagli amici o si sta organizzando una cena, ecco quindi qualche idea interessante dalla quale prendere spunto per un dolce Natalizio da mangiare senza sensi di colpa.

Dolci di Natale light, tre varianti golose e semplici da preparare

Coppa di yogurt greco con muesly e cioccolato fondente.

Se si sta seguendo una dieta o si pensa di completare la serata con una fetta di pandoro o di panettone, inserire anche un dolce dopo la cena può rappresentare quel passo troppo lungo e in grado di portare in tilt la bilancia. Al contempo, non inserire nessun dolce non è gratificante, specie se pandori e panettoni sono previsti più in là nella serata. Un’alternativa piuttosto buona per togliersi di impiccio è quindi quella di preparare dello yogurt greco da addolcire con il dolcificante e da sormontare con una manciata di muesly croccante e praline di cioccolato fondente.

Si tratta di una ricetta semplice da realizzare e per la quale servono pochissimi ingredienti. Basta mescolare lo yogurt greco con qualche goccia di dolcificante, distribuirlo nei bicchierini preventivamente spolverati di muesly croccane e cospargerne dell’altro sullo yogurt. Aggiungere delle gocce di cioccolato fondente ed il dolcetto dietetico sarà perfetto per chiudere la cena senza appesantire e senza regalare troppe calorie extra. Le proteine contenute nello yogurt greco saranno inoltre un buon modo per bilanciare una cena sicuramente ricca in carboidrati.

Mousse di ricotta, miele e noci.

Un altro dolce un po’ più carrozzato del precedente e ricco di gusto è quello di una buona mousse con ricotta, miele e noci. Basta mescolare il quantitativo di una ciotola di ricotta con un cucchiaino di miele e quando si ottiene una crema omogenea versagli sopra un altro pizzico di miele e delle noci. Ci otterrà un dolce al cucchiaio buono e al contempo ricco di proteine, ancora una volta perfette per bilanciare una cena molto ricca in carboidrati, donando sapore e gusto senza troppi sensi di colpa.

Datteri ripieni di mascarpone e noci

Per concludere, alla fine di una cena dove le proteine sono state abbondanti si può optare per dei datteri da riempire con crema di mascarpone (in alternativa può andar bene anche della ricotta) e noci. Basta tagliare i datteri in modo da creare una tasca, farcirli all’interno e posizionarvi una noce. Si otterrà un dolcetto sfizioso e ottimo da gustare. Perfetto per concludere in bellezza una cena abbondante ma dopo la quale si ha ancora voglia di qualcosa di dolce.

Con questi tre dolci light, il successo è più che assicurato e con esso anche la possibilità di mantenere più facilmente la linea senza dover dire di no al buon gusto e alla gioia di condividere dei dolci in compagnia dei propri cari.

