A Pomeriggio 5 si è di nuovo parlato dello scoop tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo. L’opinionista Biagio D’Anelli ha fatto spiazzanti rivelazioni.

Pomeriggio 5 è stato lo scenario di un acceso scontro tra Gaetano Arena e Biagio D’Anelli. Biagio, fedele opinionista di Barbara d’Urso, si è aggiunto alla lista di coloro che non credono alle parole del bel tenebroso del Grande Fratello.

D’Anelli ha accusato Gaetano di chiamare lui stesso i paparazzi, confermando che le foto rubate con Ambra Lombardo sono frutto di un finto scoop, in quanto il ragazzo avrebbe ingannato la compagna di Kikò Nalli.

Pomeriggio 5| Furiosa lite tra Gaetano Arena e Biagio

A Pomeriggio 5 non si poteva parlare, soprattutto dopo la lite tra Kikò e Barbara d’Urso del finto scoop tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo.

Biagio D’Anelli a Pomeriggio Cinque ha dato ragione all’hairstylist, affermando che l’ex concorrente del Grande Fratello ha organizzato tutto, chiamando lui stesso il paparazzo Alex Fiumara con cui avrebbe organizzato anche una finta lite, ma non solo.

Biagio ha rivelato di aver letto anche tutti i messaggi che Gaetano avrebbe inviato ai paparazzi, dove chiedeva loro di collaborare al fine di realizzare alcuni scoop. Gaetano Arena a Pomeriggio 5 ha ovviamente smentito il tutto, affermando di voler vedere le prove in diretta, altrimenti ogni accusa contro di lui non vale niente.

Biagio D’Anelli non è di certo l’unica persona a sostenere questa tesi. Anche Manila Gorio è convinta che dietro tutti questo ci sia lo zampino di Gaetano Arena, rivelando che quest’ultimo voleva organizzare un finto scoop con lei.

Le cose non sembrano mettersi bene per l’ospite di Barbara d’Urso, in quanto se le indagini della polizia, visto che è stata sposta denuncia, dovessero rivelare che la furente lite con il paparazzo Alex Fiumara è finta, rischierebbe grosso anche a livello penale avendo denunciato un’aggressione mai avvenuta ed organizzata a scopi puramente mediatici.

