Francesca Cipriani massacrata a Pomeriggio 5: la sua reazione stupisce

Francesca Cipriani è stata massacrata negli studi di Pomeriggio 5 da Emanuela Aurizi, ma la sua reazione in diretta ha stupito tutti.

Francesca Cipriani è una delle opinioniste fisse di Pomeriggio 5. La showgirl è stata invitata in studio da Barbara d’Urso per parlare di diete ed alimentazioni di vario genere. Un argomento tranquillo, che nessuno avrebbe mai potuto immaginare potesse scatenare il caos in studio.

Emanuela Aurizi, non appena ha fatto il suo ingresso in studio, ha iniziato ad attaccare senza nessun motivo valido Francesca. Consigliandole addirittura di andarsi a rifare il cervello, perché ne sarebbe sprovvista.

La reazione della Cipriani, completamente diversa da quella dell’Aurizi, ha stupito il pubblico da casa, ma anche quello presente negli studi di Pomeriggio Cinque.

Francesca Cipriani massacrata nel talk di Pomeriggio 5

Francesca Cipriani è stata attaccata a Pomeriggio 5, ma l’inviata di Barbara d’Urso ha dato una grande lezione di vita. Non solo ad Emanuela Aurizi, che l’ha attaccata senza avere una motivazione valida visto che le due non si conoscono, ma anche a tutto il pubblico che ha guardato la diretta di oggi.

Francesca avrebbe potuto urlare, sbraitare e dare vita a tantissimi siparietti trash, ma non lo ha fatto. La Cipriani si è limitata a difendersi e dopo, quando Emanuela Aurizi ha rivelato di voler iniziare ancora una volta una sana alimentazione per perdere i chili di troppo, Francesca l’ha supportata.

Francesca Cipriani a Pomeriggio Cinque avrebbe potuto deridere, sbagliando, la sua “rivale”, invece ha deciso di sostenerla, mandando un messaggio positivo a tutte le donne, chiedendo di smetterla di farsi la guerra ma di sostenersi a vicenda.

Francesca è ritornata sul piccolo schermo di Pomeriggio 5 dopo aver fatto una confessione a Barbara d’Urso, quella di voler rompere il suo voto di castità, se riuscisse a trovare l’uomo giusto.

Una puntata decisamente più sobria, rispetto a quella dell’altro giorno dove Veronica Satti ha confessato la sua più grande paura: quella delle lenticchie.

