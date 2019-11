Armando Incarnato di Uomini e Donne è stato intervistato dal magazine della trasmissione, dove ha rivelato che vorrebbe andare a cena con Barbara.

Armando Incarnato è uno dei protagonisti indiscussi del Trono Over di Uomini e Donne. A causa del suo schietto carattere, si è attirato le antipatie di molti cavaliere e dame dei parterre degli studi Elios.

In particolar modo, come ormai ben risaputo, Armando non va assolutamente d’accordo con Barbara De Santis. I due litigano in maniera piuttosto accesa una volta sì e l’altra pure, ma nella sua recente intervista al settimanale del programma, il cavaliere ha rivelato di voler andare a cena con la dama.

Uomini e Donne: Armando Incarnato invita Barbara a cena

I fan di Uomini e Donne hanno sempre sospettato che dietro il burrascoso rapporto tra Barbara De Santis e Armando Incarnato ci sia molto di più.

I telespettatori sono convinti che i due, in fondo in fondo, si piacciono. A valorizzare questa tesi, ci ha pensato l’ultima dichiarazione del cavaliere del Trono Over che ha rivelato di voler andare a cena con Barbara De Santis.

Il motivo? Il cavaliere vorrebbe avere l’opportunità di farsi conoscere davvero, ma senza nessun secondo fine. In quanto vorrebbe soltanto farle capire com’è in realmente, visto che la nemica di Gemma Galgani non nutre certo una particolare stima nei confronti di Armando Incarnato del Trono Over di Uomini e Donne.

Barbara De Santis accetterà l’invito del cavaliere del parterre maschile? Staremo a vedere. Tra l’altro, sempre facendo riferimento al Trono Over, Maria De Filippi ha fatto uno scherzo a Tina Cipollari, facendole credere che Gemma Galgani fosse stata scelta dalla redazione come una nuova tronista della versione classica della trasmissione. Tina, ovviamente non ha reagito bene, andando su tutte le furie.

Il Trono Over, quasi in maniera paradossale, vede sviluppare la nascita di pochi amori rispetto a quelli formati al Trono Classico di Uomini e Donne, infatti: la tronista Giulia Quattrociocche ha scelto Daniele.

