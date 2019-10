Francesca Cipriani, dopo la diretta di oggi di Pomeriggio Cinque, ha confessato a Barbara d’Urso di voler rompere il voto di castità.

Francesca Cipriani è una delle opinioniste fisse di Pomeriggio Cinque. Anzi, dopo la puntata di oggi, la simpatica showgirl è stata promossa da Barbara d’Urso come sua inviata e non più soltanto come opinionista.

Dietro le quinte del programma, però, su Instagram, l’inviata ha fatto una rivelazione alla padrona di casa. Cosa ha dichiarato? Di avere il presentimento che a breve, dopo due anni di castità, romperà il voto fatto.

Ebbene sì, Francesca non ha rapporti fisici da ben due anni. Purtroppo la bella showgirl non riesce a trovare il suo principe azzurro.

Barbara d’Urso: Francesca Cipriani fa una rivelazione

Non tutti, forse, sanno che la Cipriani due anni fa ha deciso di fare una sorta di voto di castità. L’inviata di Barbara d’Urso ha infatti deciso di volersi concedere soltanto al suo futuro uomo.

Purtroppo però, almeno per il momento, la showgirl non ha ancora trovato l’uomo che la faccia battere il cuore. Anche se, a telecamere spente, Francesca Cipriani ha fatto una confessione alla d’Urso rivelando di avere un certo presentimento che a breve riuscirà a rompere la castità.

Già qualche mese fa, l’opinionista di Pomeriggio 5 sperava potesse nascere qualcosa tra lei e Walter Nudo, ma l’attore non ha dimostrato interesse per Francesca. I due, dopo la rivelazione choc della Cipriani, sembrerebbero aver interrotto qualsiasi rapporto.

Francesca però è fiduciosa e sul profilo Instagram di Barbara d’Urso ha rivelato di essere convinta che a breve incontrerà l’uomo giusto. Barbara ci ha provato a farle conoscere potenziali pretendenti, ma nessuno sembra purtroppo andare bene.

Una puntata decisamente più leggera quella di oggi di Pomeriggio 5, dove nel talk dedicato alla cronaca rosa si è parlato di castità, mentre ieri la situazione era un po’ più complicata.

Il motivo? La Morali ha sbottato in diretta, dichiarando di voler denunciare l’attore Fabio Rondinelli per aver dichiarato di aver avuto un flirt con lei.

