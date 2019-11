Francesco Sarcina cancella Clizia con una ventenne?

Secondo il settimanale ‘Oggi’ Francesco Sarcina avrebbe già dimenticato l’ex moglie Clizia con una giovane studentessa messicana.

Francesco Sarcina è di nuovo fidanzato? A poche settimane dalla clamorosa e burrascosa rottura con Clizia Incorvaia, il leader de Le Vibrazioni sembra di nuovo innamorato. Almeno questo sostiene il settimanale ‘Oggi’ che traccia anche il profilo della ragazza.

Non fa nomi, ma spiega che si tratta di una studentessa messicana ventenne, che per motivi di studio vive a Roma. E agli amici più fidati Francesco avrebbe già raccontato di essere innamorato follemente perché “lei non vede in me il personaggio, ma la persona”.

Sarcina è stato sposato 4 anni con Clizia, madre dei suoi due figli. Poi il presunto tradimento di lei con Riccardo Scamarcio e la fine. E ora lei potrebbe partecipare al Grande Fratello Vip 4.

