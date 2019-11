Domenica Live Kiko difende Ambra e litiga con la D’Urso

Ambra Lombardo ha veramente tradito Kikò Nalli? L’ex marito di Tina Cipollari a Domenica Live parla di montatura e litiga con Barbara D’Urso.

Durante la puntata di Domenica Live uno degli ospiti più attesi era Kikò Nalli. L’hair stylist dimostra come il bacio tra Ambra e Gaetano sia una montatura e discute con Barbara D’Urso, colpevole secondo lui di aver dato spazio alla vicenda.

Kikò è a Domenica Live per chiarire con Barbara D’Urso che la storia tra Ambra Lombardo e Gaetano Arena è completamente assurda. L’ex marito di Tina è infatti arrabbiatissimo con Gaetano e con il paparazzo Fiumara. Sembra convinto che siano d’accordo nell’aver inventato questo presunto scoop e questa trappola nei confronti di Ambra. Kikò è sicuro che ci sia una fitta rete di persone che ha creato questa cosa. Una trama ben costruita, fatta soltanto per creare audience e notorietà.

La D’Urso si arrabbia dichiarando che lei non fa ascolti solo parlando di Kikò e dichiarando che lei lo ha sempre difeso e ha sempre creduto alle sue parole. L’uomo dice di star male da tre settimane per questa storia, perché sono stati colpiti anche i suoi figli che hanno sofferto per tutto questo. Soprattutto è stanco perché sono tre settimane che è deriso dalle persone che incontra.

Kiko riesce a dimostrare la cattiva fede di Gaetano grazie e Ivana e Enrico

Kiko è arrabbiato perché fino ad oggi non ha potuto replicare. La D’Urso invece è arrabbiata per l’atteggiamento di Nalli e dichiara che lei le aveva annunciato che dopo il Grande Fratello tutto sarebbe cambiato, che tutto sarebbe stato diverso. Barbarella è molto arrabbiata per l’aggressività di Kikò nei suoi confronti, visto che lei è l’unica che è sempre stata dalla sua parte.

Kiko viene poi zittito dalla conduttrice quando entrano Ivana Icardi ed Enrico arrivati in puntata per difendere Ambra e dichiarare la malafede di Gaetano. Viene poi mostrato il video ma non si vede assolutamente nulla. La dichiarazione più sconvolgente viene poi fatta da Enrico: secondo lui la rissa con il paparazzo è stata una vera e propria montatura.

Lui quella sera era presente e sapeva già che ci sarebbe stata la rissa. I due ex concorrenti del GF 16 sono riusciti a screditare Gaetano. Ma vedremo nelle prossime puntate se l’ex concorrente del GF si difenderà della accuse degli ex coinquilini.

La puntata si chiude ancora con la tensione tra Kikò e Barbara: l’uomo vorrebbe che fosse mandato un video che mostra come il tutto era una montatura. La replica é: “Lo mandiamo domani a Pomeriggio 5, non puoi fare tu la scaletta”. Il gelo scende nello studio

