Gaetano Arena attacca duramente Enrico Contarin, Ivana Icardi e Ambra Lombardo dopo Domenica Live: “vergognoso quello che ho sentito”.

Gaetano Arena si scaglia contro i suoi ex coinquilini dopo la puntata di Domenica Live del 17 novembre. Attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, Gaetano punta il dito contro Enrico Contarini e Ivana Icardi che l’hanno accusato di aver organizzato il finto scoop con Ambra Lombardo.

Gaetano Arena: “Vergognoso quello che hanno detto Enrico Contarin e Ivana Icardi a Domenica Live”

Nel corso della puntata di Domenica Live del 17 novembre, Kikò Nalli si è lasciato andare ad un duro sfogo supportato da Enrico Contarin e Ivana Icardi che, non solo hanno difeso Ambra Lombardo sostenendo che il bacio con Gaetano era finto, ma hanno attaccato Arena accusandolo di aver organizzato tutto. Dopo aver seguito quanto accaduto, Gaetano ha raccontato la propria verità su Instagram.

“Parto col dire che quello che ho visto e che ho sentito in quest’ultima mezz’ora, da quelle persone là (Enrico Contarin e Ivana Icardi ndr) con le quali ho condiviso tante cose è veramente vergognoso. Siccome sapete che non dico mai caz*ate adesso vi dico tutta la verità su questa stron*ata”, spiega.

Gaetano Arena attacca Enrico Contarin che, ospite di Domenica Live insieme a Kikò Nalli e Ivana Icardi, ha dichiarato che la rissa tra Gaetano e il paparazzo da cui è partita tutta la vicenda del gossip, era organizzata.

“Partiamo con il tipo dai capelli lunghi (Enrico Contarin ndr) che è stato indotto a dire una marea di stron*ate. Ha detto che era tutto finto, tutto organizzato. Ma io dico: se era tutto finto, come dice lui, ma perchè non si è messo in mezzo? Lui non si è messo in mezzo perchè è un ca*asotto. Siccome la cosa era reale è scappato, ha visto un amico che litigava con una persona ed è scappato. Io ho avuto solo un mio amico che è venuto lì a difendermi con quello lì che mi stava insultando. Lui è scappato. Quindi fate due più due e vedete quanto c’è di vero in quello che ha dichiarato”.

Gaetano, poi, punta il dito anche contro Ivana Icardi. “Biondina mia, ma quante stron*ate stai dicendo? La biondina dice che io l’ho chiamata per organizzare un finto scoop, a Torino, perchè secondo lei io mi rompevo ilo caz*o fino a Torino per fare lo scoop con lei. A Torino, quel giorno lì, con la signorina, dovevo andare a fare un’ospitata in un ristorante e lei era a conoscenza di questa roba tanto che non siamo più andati perchè lei aveva da fare e abbiamo fatto sia io che lei un video di scuse al ristorante. Ora, la signorina, aveva bisogno di andare in televisione e si è voluta appigliare a questa roba”.

Infine, conclude così: “E adesso, con tutto il rispetto che ho per Ambra e per Ivana, ma se io veramente avessi voluto organizzare uno scoop lo facevo con voi? Ma dai…”.

