Enrico Mentana | Duro sfogo su Facebook | “Mi avete rotto”

Enrico Mentana, giornalista di La7 famoso per le sue “maratone televisive”, si è sfogato in serata su Facebook attraverso la sua pagina: “Chiedo per coerenza a tutti quelli che dicono, scrivono o pensano ‘Nessuna compassione per Venezia’ di abbandonare questa pagina. Non voglio avere nulla a che fare con chi si è fatto contagiare da questo clima di odio, rancore e disprezzo”.

Il direttore di La7 ha poi continuato: “Passo il tempo a bannare”, spiega Mentana, “e a invitare ad andarsene chi offende gli avversari o gli appartenenti a etnie diverse, chi infierisce su poveracci che cercano di raggiungere il nostro continente per una speranza di vita più degna, chi intossica il web con la cattiveria, chi non crede allo sbarco sulla Luna o all’attacco dell’11 settembre, chi lotta contro i vaccini e la scienza. Allo stesso titolo chiedo agli odiatori territoriali di levarsi di mezzo, e al più presto”. Uno sfogo importante che deve sicuramente far riflettere

