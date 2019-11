Come si asciugano i capelli mossi |Segui i consigli per un look...

I capelli mossi donano volume alla chioma, ma non tutte le donne sanno come si asciugano. Ecco i consigli per asciugarli alla perfezione.

Capelli mossi (Istock Photos)

I capelli mossi sono un giusto presupposto tra quelli lisci e ricci, donano volume alla chioma rendendola dinamica allo stesso tempo. Secondo alcune donne, i capelli mossi sono crespi e possono sembrare disordinati, ma non è sempre vero, questo dipende da come vengono asciugati. Infatti li potete avere ondulati e definiti senza farli gonfiare. Alcune donne li hanno naturalmente, mentre altre le devono asciugare in un determinato modo, utilizzando il phon con il diffusore. Se volete ottenere un risultato d’eccellenza, dovete utilizzare alcune tecniche e suggerimenti.

Noi di CheDonna.it vi forniamo delle tecniche e dei consigli utili per realizzare dei capelli mossi e impeccabile e donare al vostro mosso il mood che merita.

I capelli mossi

Fonte: Istock-Photos

I capelli mossi sono molto comodi, soprattutto quando le condizione avverse del tempo come pioggia, umidità o caldo li fanno svolazzare a destra e sinistra. Se volete i capelli mossi e ondulati, il segreto è saperli asciugare bene, così da garantire una chioma perfetta, evitando l’effetto crespo.

Il segreto per avere un risultato impeccabile è partire da il lavaggio, fino ad arrivare all’asciugatura che può essere con il phon o senza.

Come si fa lo shampoo

Come si fa lo shampoo (Istock photos)

Innanzitutto si deve procedere in modo da garantire bene ogni fase dal lavaggio all’asciugatura. Ecco le regole da seguire per asciugare alla perfezione i capelli mossi senza farli gonfiare, si procede in questo modo:

Lavare bene i capelli Scegliere la tecnica di asciugatura Asciugare i capelli

Per garantire un buon risultato, si inizia dal lavaggio, in modo da facilitare la fase successiva. Si consiglia di scegliere dei prodotti non aggressivi e idratanti, magari facendo ricadere la scelta su shampoo e balsamo coordinati, che devono essere specifici per capelli mossi o ricci.

Iniziate a lavare i capelli con acqua tiepida, poi lavateli con lo shampoo specifico, massaggiando delicatamente il cuoio capelluto. Poi procedete al risciacquo, solo dopo averli lavati bene, applicato il balsamo, massaggiate di nuovo e distribuite bene, insistendo soprattutto sulle lunghezze. Fate l’ultimo risciacquo con acqua fredda, così da richiudere le cuticole e avere i capelli più luminosi, poi tamponate i capelli con un asciugamano di cotone, preferibile a nido d’ape, in modo da eliminare l’acqua in eccesso.

Si deve eseguire questa fase con molta delicatezza, ricordate mai strofinare forte i capelli, perchè potreste rovinare le lunghezze. Adesso potete pettinare i capelli con un pettine di legno a denti larghi, e solo adesso che avete completato il tutto, applicate una crema disciplinante.

Lo step successivo è l’asciugatura, che potete farla con:

Phon Senza phon Phon con diffusore

Asciugare i capelli con il phon

Asciugare i capelli (iStockPhotos)

Per avere i capelli mossi potete asciugarli con il phon è la tecnica più classica e praticata da molte donne, soprattutto quando non si hanno altri strumenti per l’asciugatura in casa.

La prima cosa da fare è eliminare il beccuccio lisciante, poi posizionate sulla temperatura media, in modo da non avere un getto di aria forte, mentre si asciugano i capelli.

Iniziate ad asciugare le radici, l’asciugacapelli deve stare ad almeno 10 centimetri dalla testa, il getto di aria calda deve essere dall’alto verso il basso.

La posizione della testa deve essere chinata, in modo da garantire l’asciugature della restante chioma, tenendo sempre il phon alla giusta distanza.

Mentre asciugate i capelli, tenete in mano le ciocche dei capelli, in modo da dargli forma, se per voi è più facile utilizzare la spazzola, potete seguire questo consiglio.

Posizionate la spazzola orizzontalmente solo sulle radici e scendete pian piano sulle lunghezze, poi la girate verticalmente e ruotate il polso creando una leggera onda. Facendo in questo modo otterrete dei capelli ondulati naturali. E’ sconsigliato tenere la spazzola e il phon in orizzontale, perchè create in questo modo un eccessivo volume alla chioma, donando ai capelli un effetto indesiderato.

Asciugare capelli senza phon

Asciugare i capelli in modo naturale, cioè all’esposizione all’aria è ideale, ma si può solo in estate. Se volete donare un pò di un volume ai vostri capelli, occorrerà asciugarli a testa in giù, muovendo i capelli con le mani. Appena terminata l’asciugatura, potete definire i vostri capelli applicando un olio di cocco, basta seguire questi consigli ed il gioco è fatto.

Ungete le vostre dita con un po’ di olio e modellate la chioma con le mani, ma se temete che la chioma possa gonfiarsi troppo, allora potete utilizzare il metodo del plopping. Per questo metodo, potete, posizionare l’asciugamano su un piano, poi abbassate la testa in giù, mettendo le punte dei capelli al centro e avvolgete la chioma nell’asciugamano. Fermate l’estremità sulla parte alta della testa, dopo che avrete tolto l’asciugamano, i vostri capelli avranno onde definite e senza effetto crespo.

Capelli mossi con il diffusore

L‘asciugatura con phon e diffusore è la tecnica più utilizzata da tutte le donne, perchè il diffusore, va a distribuire il getto d’aria al meglio, in modo da conferire il giusto volume alla chioma e dona una maggiore definizione.

Il diffusore si può utilizzare in due modi diversi:

si fa arrivare il getto d’aria dal basso verso l’alto: in questo modo si avrà un effetto più voluminoso;

l’aria arriva dall’alto verso il basso: in modo da ottenere delle onde disciplinate e capelli non troppo gonfi.

Se invece desiderate una chioma molto voluminosa, potete mettervi a testa in giù, appoggiate le punte sul diffusore, con l’aiuto delle mani, stringete i boccoli dei capelli tra le mani, così da dargli forma.

Le donne che vogliono donare poco volume alla chioma, possono asciugare i capelli a testa in su, puntando il diffusore dall’alto verso il basso, mi raccomando non avvicinatelo troppo ai capelli.

Ricordate per garantire un effetto perfetto, la temperatura del phone deve essere sempre medio-bassa, in caso sia al massimo, rischiate di bruciare i capelli.

