Veronica Burchielli| Alessandro Zarino: “Dubito del suo sentimento”

Veronica Burchielli è la nuova tronista di Uomini e Donne. Alessandro Zarino si è pronunciato sulla scelta della sua ex corteggiatrice.

Veronica Burchielli, grazie a Maria De Filippi, è una delle nuove troniste di Uomini e Donne.

La scelta della conduttrice non è stata particolarmente apprezzata dal pubblico, che ha iniziato a dubitare del reale sentimento della ragazza verso Alessandro Zarino.

I telespettatori, ormai, non sono i soli a dubitare della sincerità di Veronica, ma anche lo stesso Zarino che intervistato dal magazine di Uomini e Donne ha espresso tutte le sue perplessità.

Veronica Burchielli: i dubbi di Alessandro Zarino

Veronica Burchielli ha affermato, durante la registrazione della nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, di non capire tutti gli attacchi che sta ricevendo durante il corso di questi giorni.

Il pubblico, come anticipato, non crede nella buona fede della tronista, sospettando che abbia sempre finto con Alessandro Zarino, sia per avergli dato un “no” secco alla scelta sia per aver accettato un minuto dopo di salire sul trono.

Anche il bel modello partenopeo inizia a domandarsi se la Burchielli abbia sempre mentito o meno. Alessandro aveva promesso di parlare e finalmente lo ha fatto.

Sulle pagine del settimana di Uomini e Donne, Alessandro ha rivelato di essersi più volte chiesto se la ragazza abbia mentito o meno. Non nascondendo di aver provato una certa rabbia, quando Veronica Burchielli è diventata la nuova tronista.

Questo sentimento però è svanito, in quanto Alessandro Zarino non è un ragazzo che porta rancore, ma le augura comunque il meglio. In molti si chiedono se Alessandro Zarino corteggerà Veronica Burchielli.

La risposta, almeno per il momento, sembra essere negativa. Alessandro non ha mai nascosto di provare un certo interesse per la ragazza, ma è rimasto particolarmente scottato dalla risposta ricevuta e dal repentino cambio di idea di Veronica, ma come la storia di Uomini e Donne ci ha insegnato mai dire mai.