Allenarsi anche durante le feste natalizie fa bene all’organismo e anche all’umore. Motivi e strategie per mantenersi sempre attivi.

Le vacanze di Natale sono ormai alle porte e come tutti sappiamo apriranno il periodo in cui ci si troverà a dividersi tra parenti, pranzi in famiglia e cene con gli amici. Tutti momenti speciali ma che spesso tendono a farci trascorrere troppo tempo oziando e persino perdendo quelle importanti abitudini che andrebbero mantenute anche durante le feste. Per poter contare su un organismo sano e sempre in forma è importante infatti non dimenticarsi di prendersene cura, nemmeno quando le tentazioni sono tante. Praticare sport è quindi un’abitudine che non dovrebbe mai andare in vacanza, neanche a Natale. Continuare a muoversi, anche in modo diverso, porta infatti una serie di benefici che possono tornare utili anche nei giorni di festa.

Perché fa bene allenarsi anche durante le feste di Natale

Ebbene si, anche durante le vacanze di Natale sarebbe bene continuare ad allenarsi e non rintanarsi sulla poltrona o, ancor peggio, a tavola. Una breve sessione di attività fisica ogni giorno porterà benessere al corpo e alla mente e farà più che bene per almeno cinque motivi. Scopriamo quali sono.

Si tiene il metabolismo allenato. Se c’è un periodo in cui è consigliabile tenere il metabolismo allenato questo è proprio quello del Natale. In quest’occasione, infatti, il cibo in tavola non manca mai e di conseguenza poter contare su un metabolismo più veloce e sulla possibilità di bruciare più calorie è sicuramente il modo migliore per affrontare le feste.

Il buon umore aumenta. Come si sa, lo sport carica di endorfine e questo porta al buon umore. E sentirsi più felici a Natale può aiutare sotto vari aspetti, allontanando eventuali fonti di stress dovute a parenti troppo invadenti e dando uno stimolo in più in un periodo in cui, tante volte, si rischia persino di annoiarsi un po’ tra un pranzo e l’altro.

Si hanno meno sensi di colpa. Sapendo di aver fatto sport (purché non si esageri) o di avere una sessione di corsa il giorno dopo, la fetta di pandoro o il cioccolatino in più mangiato con gli amici non sarà vissuto come un senso di colpa ma come un semplice sfizio.

Si tende a mangiare di meno. Sembrerà strano ma chi si allena tende a mangiare meno di chi conduce una vita sedentaria. Per questo motivo, allenarsi a Natale garantirà un maggior controllo anche a tavola, cosa che tra piatti elaborati e dolci non fa mai male.

Ci si mantiene in forma. Infine, dulcis in fundo, allenandosi ci si mantiene più facilmente in forma, cosa che a Natale è un vero toccasana per la mente e, ovviamente, per il fisico. Basta una sessione di corsa al mattino o un allenamento al pomeriggio e si avrà la garanzia di aver fatto il giusto per il proprio fisico e, come già detto, anche per la mente che ne uscirà più rilassata e rinvigorita.

E se le palestre sono chiuse? Per fortuna esistono diversi tipi di allenamento che si possono fare anche a Natale e che grazie al cambiamento momentaneo possono risultare persino un simpatico diversivo. Attenzione, però, perché l’attività fisica deve essere vista come un motivo per stare bene e prendersi cura di se e non come un mezzo per consumare quante più calorie possibili in vista delle abbuffate. Allenarsi troppo infatti è controproducente e oltre a portare al rischio di infiammarsi e farsi del male, finisce con il consumare i muscoli portando ad un abbassamento del metabolismo. Come sempre, quindi, la moderazione è un aspetto fondamentale da tenere sempre in considerazione.

