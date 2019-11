Scopri come allenarti nel modo giusto durante le feste di Natale.

Quando arrivano le feste, uno dei grandi interrogativi di chi è solito praticare fitness è quello di come gestirsi durante le vacanze. La maggior parte delle palestre tende infatti a chiudere o a lasciare aperta la sala attrezzi senza però contemplare dei corsi da svolgere nella settimana di festa. Questa scelta, per quanto normale, può risultare difficile per chi è solito allenarsi ogni giorno e vorrebbe (proprio nei giorni di maggior mangiate) aver modo di consumare qualche caloria in più.

Per fortuna, ci sono diversi modi di gestire gli allenamenti e godere a pieno delle feste senza sensi di colpa.

Come allenarsi nel modo giusto durante le feste di Natale

Diciamocelo. Il periodo di Natale, per quanto sia bello, comporta sempre una certa apprensione in chi tiene molto alla forma fisica e teme di perdere i risultati raggiunti per colpa di qualche pasto abbondante o di una pausa dall’attività sportiva di tutti i giorni. Per fortuna, quando si trascorre un intero anno ad allenarsi e a mangiare correttamente, non bastano tre o quattro giorni di stop per compromettere tutto. Certo, sul momento ci si potrà sentire un po’ più gonfi per via dell’alimentazione diversa e della mancanza di sport, ma si tratta di una piccola parentesi che una volta ripresa la normale routine, tenderà a svanire lasciando il posto ad una rinnovata energia mista a tanta voglia di fare in più.

Detto ciò, se proprio ci si vuole occupare anche dell’attività fisica, ecco alcune accortezze che si possono prendere in tal senso.

Andare a correre. La palestra chiude? Si può sempre optare per andare a correre. Si tratta di una scelta sempre positiva per l’organismo e che nei giorni di festa, specie se praticata al mattino presto, può dar modo di scaricare lo stress e caricarsi al contempo di energia positiva. Una bella corsa all’alba aiuta a schiarirsi le idee, ad accelerare il metabolismo e a consumare qualche caloria, cosa particolarmente utile in giorni in cui, notoriamente, si tende a mangiare di più.

Allenarsi a casa. Se fuori piove o non si ha proprio voglia di uscire, si può optare per un allenamento in casa. Bastano scarpe da ginnastica, un tappetino ed un paio di bottiglie d’acqua per avere una mini palestra. Corsa sul posto, (per chi ce l’ha va benissimo il tapis roulant) flessioni e pesi saranno un buon modo per mantenersi in allenamento. Se non si ha idea di come muoversi, sul web esistono diverse sessioni di fitness che vanno da quelle per principianti a quelle per persone più che allenate e che soddisfano ogni tipo di esigenza passando dal cario alla definizione. Volendo, anche sugli smartphone ci sono applicazioni idonee e perfette per chi non ha idea di quali esercizi è meglio fare per tonificarsi.

Concedersi qualche giorno di riposo. Come molti già sapranno, i muscoli si ricostruiscono nel momento del riposo e non mentre vengono allenati. In vista del Natale e di possibili chiusure delle palestre si potrebbe quindi optare per organizzarsi in modo da allenarsi per bene la settimana prima delle feste in modo da concedersi due o tre giorni di riposo proprio nei giorni di festa. In questo modo si saprà di aver lavorato per bene prima e si avrà modo di godersi un po’ di relax senza sensi di colpa. Se proprio non si riesce ad abbracciare quest’idea si potrà chiedere consiglio ai personal trainer presenti in palestra, in modo da capire come gestire il proprio allenamento per mantenerne i risultati. È però utile ricordare che cambiare tipo di attività, ogni tanto, può fare più bene di quanto non si pensi. E chissà che le vacanze non siano il momento ideale per fare nuove esperienze.

Come sempre, ciò che conta davvero in questi casi è saper trovare il giusto equilibrio che consenta di rilassarsi e divertirsi al tempo stesso. Andare a correre o godersi anche una semplice camminata (purché a ritmo sostenuto) possono essere un buon modo per fare attività anche in assenza della palestra, mantenendo attivi i muscoli, rilassandosi e godendosi l’atmosfera natalizia in modo da entrare maggiormente nel mood.

