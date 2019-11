Scopri gli allenamenti giusti da fare in attesa delle feste.

Fonte: iStock photo

Manca poco più di un mese al Natale e l’ansia da preparativi impazza sempre di più, sopratutto per quanto riguarda i pranzi e le cene che ci attendono. Che si sia ospiti o già pronti a cucinare per parenti ed amici, la preoccupazione di ritrovarsi con qualche chilo di troppo è più comune di quanto si pensi. Il Natale, però, non sarebbe lo stesso se ci si limitasse a guardare gli altri mangiare. La condivisione del cibo tra chiacchiere e doni è un po’ li spirito della festa e per viverla al meglio è giusto lasciarsi andare e godersela sotto ogni aspetto.

Come fare, però, se proprio non si vuole intaccare la linea? Se da un lato è giusto mangiare senza eccedere, dall’altro anche con l’attività fisica si può fare molto, preparando il fisico e tenendosi in forma anche nei giorni più “caldi” delle vacanze. La buona notizia è che i più ansiosi potranno mettersi in moto da subito perché scegliere gli allenamenti giusti può essere un buon modo per arrivare in ottima forma e con un metabolismo pronto a bruciare rapidamente gli sfizi che si deciderà di togliersi in quei giorni speciali.

Natale: gli allenamenti giusti da fare

Fonte: iStock photo

Quando si parla di allenamento si pensa a chissà quali lunghe sessioni da fare in palestra. La verità è che per tenersi in forma non ci vuole poi molto. Le cose più importanti sono infatti la costanza e la voglia di fare che, messe insieme, possono darci la giusta spinta per allenarci con impegno e sempre tenendo conto del giusto tempo da dare al riposo, momento importantissimo per la definizione dei muscoli.

E parlando di muscoli, allenarli in vista del Natale è una scelta più saggia di quanto non si pensi visto che sono i diretti responsabili del nostro metabolismo. Questo dipende infatti in parte anche dalla massa muscolare che più è alta più consente di bruciare calorie. Se si vuole arrivare al Natale pronte a smaltire in fretta ogni fetta di pandoro e panettone, l’ideale è quindi allenarsi in palestra (o anche a casa) con i pesi. In questo modo e, sempre stando attente a non esagerare, si avrà un fisico più tonico e al contempo già pronto per affrontare la sfida delle tavole imbandite.

Leggi anche -> Natale 2019: come allenarsi nei giorni di festa

Leggi anche -> Camminare in inverno: ecco perché fa bene

Ovviamente non si deve tralasciare anche il cardio che è quello che ci consente, tra le altre cose, di bruciare calorie. Via libera alla corsa, al tapis roulant e se ci sono delle belle giornate anche alla bicicletta. Ovviamente anche i corsi in palestra andranno bene. Ciò che conta è allenarsi per almeno 40 minuti al giorno e almeno a giorni alterni.

In questo modo oltre a farsi trovare in forma per le feste, ci si sentirà più motivate a continuare ad allenarsi anche durante le vacanze, aumentando le possibilità di mantenersi in forma e di non prendere peso.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI