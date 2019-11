L’ex tronista di Uomini e Donne Alessandro Zarino torna in trasmissione e rompe il silenzio dopo l’annuncio di Maria De Filippi: “ora parlo io”.

Alessandro Zarino è tornato a Uomini e Donne, ma non per corteggiare Veronica Burchielli come, invece, avevano ipotizzato i fans del dating show di canale 5. L’ex tronista è tornato in redazione per una decisione di Maria De Filippi che ha deciso di fargli un regalo. Nel frattempo, dopo mesi di silenzio, Alessandro Zarino è tornato su Instagram annunciando la sua verità.

Alessandro Zarino, da Uomini e Donne ad Amici. Poi annuncia: “ho appena riaperto i social, vi prometto che vi dedicherò tempo”

Dopo aver rilasciato poche dichiarazioni a WittyTv subito dopo aver ricevuto il no di Veronica Burchielli, Alessandro Zarino è tornato finalmente sui social. “Buongiorno ragazzi” – scrive l’ex tronista in una storia pubblicata su Instagram – “ho appena riaperto i social. Prometto che ora, appena finisco di sistemare alcune cose per la mamma vi dedicherò tempo per parlare di tante cose”.

Dopo settimane di silenzio, dunque, Alessandro Zarino è pronto a raccontare la sua verità su quanto accaduto a Uomini e Donne con Veronica Burchielli. Nel frattempo, Alessandro è tornato a Uomini e Donne non per corteggiare Veronica Burchielli come era stato ipotizzato, ma per un annuncio di Maria De Filippi.

Come fa sapere il Vicolo delle News, infatti, la De Filippi ha deciso di mettere a tacere le polemiche nate dopo la messa in onda della puntata della scelta di Alessandro facendo un gesto nei suoi confronti. La conduttrice ha così deciso che l’ex tronista farà parte della squadra di Amici 19 che è partita ufficialmente con la formazione della nuova classe come insegnante di crossfit degli allievi che seguiranno un corso che terrà proprio Alessandro e che li aiuterà a mantenersi in forma.