Cannella | Cosa succede se ne mangi un cucchiaio al giorno

La cannella è una spezia dal sapore unico. Scopri cosa succede se ne mangi un cucchiaio al giorno.

La cannella è una spezia tra le più amate per via del suo profumo inconfondibile e dell’aroma che regala alle varie pietanze. Per molti è considerata la spezia perfetta per il Natale e non è raro trovarla all’interno di torte e biscotti preparati in questo periodo dell’anno.

Oltre ad essere buona, la cannella vanta anche una serie di proprietà che la rendono unica e che fanno bene all’organismo. Sembra infatti che un solo cucchiaio al giorno possa fare la differenza, regalando benessere in modi diversi. Scopriamo quali.

Cannella: perché fa bene mangiarne un cucchiaio al giorno

Che si trovi all’interno di pietanze salate o di dolci profumati, la cannella è una spezia salutare che aiuta a dolcificare senza danni e che dona un sapore tutto nuovo ai cibi ai quali si accosta. Perfetta se spolverizzata sul cappuccino, viene usata anche all’interno dello yogurt e si sposa perfettamente con l’aroma del caffè. Assumerla è quindi più semplice di quanto si pensi e lo si può fare anche all’interno di piatti sani e semplici di realizzare. Per questo motivo, consumarne un cucchiaio al giorno è più semplice di quanto si pensi, specie se in relazione ai benefici che apporta e che possono riassumersi nei seguenti:

Rafforza il sistema immunitario

È un energetico naturale

Regola i livelli di zuccheri nel sangue

Aiuta a bruciare i grassi e a perdere peso

Placa il bisogno di zuccheri

Contribuisce ad abbassare i trigliceridi

È un ottimo rimedio contro la nausea

Migliora la digestione

Lenisce i dolori mestruali e quelli dovuti all’artrite

È un lenitivo per la gola

Migliora la memoria

Ha proprietà anti batteriche

Secondo alcuni studi aiuta a prevenire alcune forme di tumore

Attenzione: Come ogni alimento, anche la cannella ha delle controindicazioni. Prima di tutto contiene nichel, motivo per cui prima di assumerla (specie se si è allergici al nichel e si sta seguendo la dieta priva di questo metallo) è bene chiedere un parere al proprio medico curante. Il suo uso è inoltre da evitare se si hanno problemi al fegato o se si è affetti dal morbo di Crohn.

L’uso in gravidanza va moderato e, più in generale, la cannella non va usata in quantità eccessive.

