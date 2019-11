Christian Vieri, da bomber a padre premuroso. Al fianco dell’ex velina Costanza Caracciolo festeggia la figlia Stella che compie un anno. Gli scatti sul Web sono virali.

Se la parola bomber viene associata alla figura del conquistatore, ovvero “colui che va sempre a segno”, gran parte del merito forse è di Christian Vieri che ha abituato tifosi e simpatizzanti a suon di gol e conquiste. Infatti l’attaccante in carriera ha sempre segnato moltissimo, con squadre diverse, e nella vita si è sempre concesso il lusso di divertirsi potendoselo permettere. Molti penseranno sia soltanto una questione di soldi, ma in realtà Christian Vieri non è apparso mai montato o spocchioso malgrado le ricchezze che possieda.

Sarà anche per questo che ha avuto moltissime donne, rapite magari da quell’aspetto di eterno guascone scanzonato che si lascia andare agli eccessi della vita senza troppi ripensamenti. Lui stesso ha scherzato in più di un’occasione – specialmente in compagnia di Alessandro Cattelan – sul numero delle sue conquiste amorose, anche quello in doppia cifra, come le reti che ha segnato negli anni con tanto di selezione accurata fra le più belle.

Da sportivo acclamato a padre premuroso, Christian Vieri: “Sono pazzo di mia figlia”

Alle soglie del 2020, però, Vieri è un uomo nuovo: risolto, maturo e padre. Tre peculiarità sopraggiunte con il favore del tempo e grazie alla sua dolce metà Costanza Caracciolo: modella, ex velina, volto noto dello spettacolo. Del resto non poteva andare diversamente, proprio Vieri era stato – in tempi non sospetti – a lanciare il “mito” del calciatore accompagnato dalla velina (in principio era la Canalis) e adesso finisce per consolidarlo come esempio di relazione duratura.

Sembra ancora di sentirlo, quando qualche estate fa rivelava ai suoi amici (tra cui il comico Andrea Pucci e l’ex calciatore Nicola Ventola): “Stavolta sono innamorato cotto, mi sa che ci siamo, è la donna della mia vita”, riferendosi alla Caracciolo. Poi l’unione, una prima gravidanza non portata a termine, il secondo tentativo e la nascita di una splendida bambina. Un miracolo suggellato dal vincolo matrimoniale stretto in gran segreto lo scorso marzo.

Recentemente l’hanno festeggiata insieme: un anno di vita, intenso, nuovo e bellissimo. Sempre uniti, nel nome di Stella e dell’amore. Le voci dicono che Costanza sarebbe nuovamente in dolce attesa, ma non ci sono conferme per ora. Gli unici riscontri di una tangibile felicità arrivano da Instagram dove la donna ha postato qualche scatto del party organizzato per la figlia: “Volevamo fare una cosa solo noi tre, ma poi è stato importante festeggiare accanto alle persone che ci vogliono bene”, ha commentato la modella.

Gran soddisfazione anche da parte di Christian Vieri che, ormai, ha messo da parte la vita di prima: il calcio e le donne restano sue due grandi passioni, ma le attenzioni sono cambiate. Ora non gioca più, in un senso e nell’altro. Si diverte, come sempre, facendo l’inviato per alcune trasmissioni sportive italiane e il padre premuroso: “Sono pazzo di mia figlia, è la fine del mondo. Sono migliorato molto da quando è nata, è la cosa più bella della nostra vita. È bella come Costanza ma ha il mio carattere”. Insomma, il bomber ha segnato il gol più bello riuscendo a realizzarsi come uomo senza scalfire i traguardi e le qualità che l’hanno reso grande. Dentro e fuori dal campo.