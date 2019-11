Giulia e Daniele dopo la scelta: l’importante annuncio a Uomini e Donne dell’ex tronista Quattrociocche e dell’ex corteggiatore Schiavon.

Giulia e Daniele, dopo la scelta, sono tornati a Uomini e Donne. Ospiti della nuova registrazione del trono classico, l’ex tronista e l’ex corteggiatore sono tornati in trasmissione per raccontare come procede la loro storia d’amore nata davanti alle telecamere del dating show di canale 5.

Giulia e Daniele dopo la scelta: la coppia di Uomini e Donne pronta per la convivenza

Come procedono le cose tra Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon? Dopo le parole di un amico dell’ex corteggiatore, a parlare sono stati proprio l’ex tronista e l’ex corteggiatore. Come scrive il Vicolo delle News che ha pubblicato in esclusiva tutte le anticipazioni della nuova registrazione del trono classico nel corso della quale è stata annunciata la presenza di Alessandro Zarino ad Amici, tra Giulia e Daniele procede tutto a gonfie vele.

Il feeling nato davanti alle telecamere del trono classico non solo era reale, ma continua. Tra i due, il rapporto continua al punto che, nonostante siano passati pochi giorni dalla scelta di Giulia, la coppia sarebbe pronta a compiere un grande passo.

La Quattrociocche, come fa sapere il Vicolo delle News, è davvero felice accanto a Daniele avendo trovato in lui la persona che cercava da tempo e che le dona serenità e sicurezza. Giulia, inoltre, ha raccontato di aver trascorso molto tempo a casa del suo nuovo fidanzato avendo avuto così modo di conoscersi a fondo. Motivo che li ha spinti a prendere una decisione importante: Daniele e Giulia sono già pronti per prendere casa insieme. La prima coppia della nuova stagione di Uomini e Donne, dunque, fa già progetti importanti.