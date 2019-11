Grande Fratello Vip | Concorrenti e opinionisti | “Un sogno che si avvera”

Grande Fratello Vip al via: il reality torna nel 2020 con nuovi concorrenti e opinionisti. Pupo commenta la sua presenza: “un sogno che si avvera”.

Tutto pronto per la nuova edizione del Grande Fratello Vip che tornerà in onda nel 2020. Alfonso Signorini, nei panni di conduttore, è pronto a riaprire la porta della casa più famosa d’Italia per accogliere i nuovi concorrenti e opinionisti, ma chi varcherà la famosa porta rossa?

Quali vip saranno i concorrenti della nuova edizione del GF Vip? Chi ha accettato di mettersi a nudo trascorrendo diverse settimane sotto le telecamere della casa di Cinecittà? I nomi dei probabili concorrenti, secondo alcune indiscrezioni, sono:

Natalia Bush che potrebbe essere la prima concorrente ufficiale, Nora Amile, Giucas Casella, Lorenzo Riccardi che ha confessato di aver fatto il provino, Eva Robin’s, Loredana Lecciso, Matilde Brandi, Fernanda Lessa, Claudia Galanti, Kabir Bedi, Andrea Melchiorre, Mariano Catanzaro, Arianna David, Adriana Volpe, Michele Cucuzza, Fanny Cadeo, Antonella Elia, Paola Di Benedetto, Manila Nazzaro, Francesco Chiofalo e l’ex fidanzata Antonella Fiordelisi, Gianluca Fubelli Scintilla Zoe Cristofori, Ginevra Lambruschi, Megan Montaner, Giordano Mazzocchi, Antonio Moriconi e l’ex moglie di Francesco Sarcina Clizia Incorvaia.

Pupo, opinionista del GF Vip 2020 insieme a Wanda Nara, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del settimanale Chi parlando proprio della nuova avventura in cui sta per tuffarsi.

“Sarò una scheggia impazzita, è un sogno che si realizza“ – ha dichiarato il cantante aggiungendo che non parteciperebbe ad un reality come concorrente – “Me li hanno offerti tutti: dal Grande Fratello Vip alla Fattoria, da Music Farm all’Isola dei Famosi, da Ballando con le Stelle a Ora o Mai Più. Probabilmente mi considerano un personaggio in grado di movimentare le situazioni. Ma per me un artista che si chiude dentro una casa sminuisce le proprie peculiarità. Non voglio offendere nessuno, ci sono personaggi che con i reality ci campano perché sono bravi ad apparire. Il mondo dello spettacolo ha aperto le porte a tutti e oggi lo showbusiness ti chiede di essere bravo a rappresentare il volto della società ‘usa e getta’ in cui viviamo. Farò il concorrente solo se non avrò da mangiare per i miei figli”.