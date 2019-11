Uomini e Donne: Maria fa chiarezza su Zarino. Giulio in difficoltà

Maria De Filippi a Uomini e Donne ha fatto chiarezza su Alessandro Zarino. Giulio Raselli è in piena crisi con le corteggiatrici.

Uomini e Donne è finalmente tornato! Oggi, infatti, è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico e il Vicolo delle news ha pubblicato in anteprima tutte le anticipazioni della puntata.

Puntata, come sempre, ricca di emozioni. Maria De Filippi, dopo le numerose polemiche venutesi a creare con la scelta di Alessandro Zarino, è voluta tornare sull’argomento, facendo alcune piccole precisioni sul modello.

Alessandro è ritornato negli studi Elios di Roma, come si è riportato nelle scorse ore, ma non per corteggiare la tronista Veronica Burchielli.

Uomini e Donne anticipazioni: Giulio Raselli in difficoltà

Alessandro Zarino non è tornato a Uomini e Donne. Nelle scorse ore, infatti, si è parlato del possibile ritorno del modello nelle vesti di corteggiatore di Veronica Burchielli. Beh, nulla di più sbagliato.

Maria De Filippi, durante la registrazione del Trono Classico del 20 novembre, ha specificato che il bel Zarino è stato assunto per tenere un corso dedicato al crossfit ad Amici 19. Per questo motivo nelle scorse ore è stato avvistato in giro per gli studi Elios di Roma.

Oltre ad Alessandro Zarino, la puntata non poteva non incentrarsi su Giulio Raselli. La scorsa settimana, infatti, in molti si sono convinti che Giulio fosse vicino alla sua scelta, ma in realtà in puntata ha confermato di non avere ancora le idee ben chiare a riguardo.

Dalle anticipazioni di Uomini e Donne, è possibile sapere che in studio verrà mostrato cosa è accaduto dopo la registrazione della scorsa puntata. L’incontro tra Giulio Raselli e Giovanna non è andato come sperato. I due hanno discusso e non poco.

Stessa cosa per Giulia, che in puntata non ha fatto altro che litigare sia con il tronista sia con la sua rivale. Giulio Raselli è in difficoltà a Uomini e Donne in quanto non è ancora pronto per un’eventuale scelta, ma le sue corteggiatrici sono palesemente stufe di aspettare.