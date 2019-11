In molti dopo aver fatto i buchi alle orecchie, incorrono a infezione, ma come si può evitare? Se seguite qualche consiglio si può.

Buchi alle orecchie (iStockPhotos)

Farsi i buchi alle orecchie è cosa comune ormai, già da piccoli, ma non tutti conoscono i possibili pericoli di infezione che si incorre. Quando i lobi o la cartilagine dell’orecchio vengono bucati per poter indossare l’orecchino, il foro può rappresentare la porta d’ingresso per i germi. Se i fori non vengono effettuati con le giuste precauzioni, si possono verificare infezioni e svilupparsi allergie da contatto, soprattutto nei bambini.

Per questo motivo è importante scegliere con cura e attenzione il giusto metodo di foratura.

Buchi alle orecchie si possono fare in farmacia

E’ preferibile fare i fori alle orecchie in farmacia, dove potete trovare un operatore esperto e qualificato, che sicuramente praticherà la foratura in tutta sicurezza.

Indipendentemente che si tratti di un primo o secondo foro, è importante prestare molta attenzione. I buchi alle orecchie praticati dal personale che lavora in farmacia, sono più sicuri in quanto vengono eseguiti nel rispetto delle norme igieniche necessarie.

Esistono diversi metodi di foratura e non tutti possono garantire lo stesso grado di comfort, rapidità e sterilità perché sono differenti nella tecnica e nei materiali utilizzati.

Quando si decide di fare i buchi alle orecchie si deve tenere conto di quanto siano importanti l’igiene e la sicurezza del metodo di foratura, quindi non bisogna affidarci a personale inesperto.

Innanzitutto sono importanti i seguenti fattori:

i materiali dei foralobi

cura dei fori dopo la foratura: sia che si soffra o meno di allergie da contatto .

Le allergie si possono manifestarsi non solo nei bambini, ma anche negli adulti. Quando vengono utilizzati materiali inadatti, come: leghe che possono contenere sostanze inquinanti e allergizzanti. Ci si riferisce al nichel, cromo e cobalto o tossiche come piombo.

Alcuni farmacisti vi consiglieranno sicuramente l’ultimo metodo chiamato Blomdahl, ma scopriamo di cosa si tratta.

Metodo Blomdahl: che cosa è

Il metodo Blomdahl consentirà di effettuare i buchi alle orecchie nel massimo comfort e igiene, in questo modo si limiteranno al minimo la possibilità di sviluppare infezioni e allergie da contatto. Ma perchè conviene sceglierlo? Ecco tutti i vantaggi:

Massima igiene e comfort: è stato ideato proprio per evitare l’insorgenza e la trasmissione di infezioni. Si tratta di un metodo totalmente asettico, in quanto tutti i foralobi e piercing sono confezionati singolarmente in cartucce sterili e monouso. Inoltre sono dotate di sigillo e coperchio di sicurezza per ridurre a zero il rischio di contaminazione.

Precisione e rapidità: quando si effettua il foro, c’è un sistema di bloccaggio progettato per offrire comfort, rapidità, precisione e sicurezza durante l’esecuzione dei buchi alle orecchie, soprattutto per i bambini.

Diametro corretto dei fori: quando si effettuano i buchi alle orecchie, tendono a restringersi di qualche millimetro dopo la foratura, mentre il metodo Blomdahl effettua dei fori più ampi di qualche millimetro. E’ un vantaggio in quanto assicurano, dopo la completa guarigione e cicatrizzazione, un diametro finale che sarà adatto ad indossare tutti i tipi di orecchini.

Infezione al foro dell’orecchio

Orecchini da indossare (Web)

Quando non si rispettano le regole igieniche c’è il rischio di incorrere infezioni al lobo dell’orecchio, dopo aver fatto i fori. Le cause dell’infezione ai buchi orecchie possono essere varie, perciò si consiglia sempre di rivolgersi a persone esperte, quando si decide di farli.

I segnali di una infezione non sono sempre evidenti e possono comparire senza alcun dolore, motivo per cui è importante controllare sempre i lobi, per assicurarsi che tutto sia nella norma. Quando i buchi si fanno sulla parte alta dell’orecchio, si possono avere infezioni più gravi che danno luogo anche ad una condrite, un infiammazione del tessuto cartilagineo.

A volte la sola igiene non basta, perchè un piccolo sfregamento o dopo aver fatto lo shampoo non senza sciacquare bene, può causare irritazione.

I buchi alle orecchie possono favorire la comparsa di allergie, si verifica spesso quando si indossano orecchini d’argento o di bigiotteria. Ma questo da cosa dipende? Sicuramente i materiali di cui sono fatti gli orecchini, possono contenere nichel o altre leghe metalliche a cui molte persone sono allergiche.

Purtroppo quando si è allergici al nichel, la pelle intorno al lobo, si arrossa e causa prurito, in alcuni casi possono comparire delle piccole bollicine piene di liquido e si può sviluppare una dermatite da contatto.

In alcune persone, dopo aver fatto i fori può comparire un cheloide, consiste in una cicatrizzazione abnorme della ferita. Non sempre provoca fastidio, ma le dimensioni di queste formazioni sono grandi quanto un chicco di caffè, e non sono belle esteticamente. Il cheloide si manifesta soprattutto nelle persone che hanno difficoltà a cicatrizzare perchè hanno problemi di fragilità dei vasi sanguigni.

Talvolta il medico, dopo aver effettuato la visita, vi prescriverà una serie di iniezioni a base di cortisone o una la terapia compressiva per contrastare l’infezione. Basta applicare per alcuni giorni piccole “morse” che premendo sul cheloide lo riducono di dimensione fino a farlo scomparire completamente.

Come prevenire le infezioni

Guanto monouso (iStockPhotos)

Le infezioni all’orecchio dopo aver fatto i fori si possono evitare, con dei piccoli suggerimenti da seguire. Scopriamo quali sono:

affidarsi a persone esperte quando decidete di fare i fori : così si che mettono in pratica tutte le norme igieniche necessarie;

: così si che mettono in pratica tutte le norme igieniche necessarie; prima di effettuare i buchi bisogna disinfettare il lobo , la cartilagine da forare, la zona dietro il padiglione auricolare;

, la cartilagine da forare, la zona dietro il padiglione auricolare; si devono sempre indossare i guanti sterili o monouso ;

; indossare sempre orecchini disinfettati e sterilizzati: mi raccomando, non utilizzare mai l’alcol per disinfettare.

Dopo aver fatto i fori, seguite questi consigli: