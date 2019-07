Kevin Prince Boateng torna in Italia, vicinissimo alla Fiorentina, per stare insieme a Melissa Satta e il figlio. Pace fatta fra i due.

Kevin Prince Boateng sta per tornare in Italia, giocherà nuovamente nel nostro campionato, dopo l’esperienza al Barcellona in cui non ha trovato abbastanza spazio. L’ex centrocampista offensivo del Milan è nel mirino della Fiorentina, gestita da Rocco Commisso e il nuovo corso americano, la trattativa sarebbe quasi conclusa.

Il merito della buona riuscita dell’operazione sarebbe di Melissa Satta, infatti – dietro al ritorno in Italia di Boateng – ci sarebbero ragioni sentimentali. Il Boa e Melissa sono, da sempre, la coppia glamour del calcio italiano: i due si sono conosciuti nel 2011 – durante la Settimana della Moda – e sposati 5 anni più tardi. Hanno dato alla luce il figlio Maddox e sembravano sereni. Anzi, felici e contenti, come nelle favole.

Il “Boa” torna dalla pantera: Boateng in Italia per Melissa Satta

L’incantesimo si sarebbe rotto nel 2018: lo scorso inverno, infatti, si sarebbero separati. Pur non rompendo il vincolo matrimoniale, i due facevano vita da single. Il calciatore, infatti, a gennaio è volato in Spagna. Probabilmente per mettere distanza a questo amore travagliato: sentimento che, dopo mesi di gelo, sembra tornare a scaldarsi. Soprattutto per il bene del figlio. Infatti Kevin Prince ha rifiutato il possibile ritorno a Francoforte, dove aveva giocato con l’Eintracht.

Boateng, Firenze lo attende con ansia

Il campione vuole tornare dalla sua amata, in Italia, si è stancato della lontananza e desidera ricucire uno strappo: i margini per farlo ci sono, così come i presupposti. Lo dimostrano gli scatti dell’ex velina, che non perde occasione – recentemente – di menzionare il figlio e il marito. Quest’ultimo fa lo stesso. Pace fatta, dunque. Galeotto fu il calciomercato e a Firenze non potrebbero esser più contenti, quel “bacione” – come dice la canzone – glielo daranno anche i tifosi.

