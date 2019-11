L’ex tronista di Uomini e Donne, Alessandro Zarino, torna come corteggiatore per conquistare Veronica Burchielli? “Non escludo nulla”, svela.

Alessandro Zarino torna a Uomini e Donne per corteggiare Veronica Burchielli? A rispondere alla domanda che si stanno facendo tutti i fans del programma di Maria De Filippi è proprio l’ex tronista.

Alessandro Zarino corteggiatore di Veronica Burchielli? “Non escludo nulla, ma questa volta la porterei via con me”

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne, Alessandro Zarino ha ripercorso la sua avventura sul trono soffermandosi sulla scelta di Veronica Burchielli. “È stata in tutto e per tutto una decisione dettata dal cuore. A chi pensa che lo abbia fatto perché messo alle strette, rispondo: “Alle strette di cosa?“. La situazione è chiara: quando Veronica mi ha detto che sarebbe andata via se non avessi preso una decisione, ho capito che non potevo permettermi di perderla e che quel percorso senza di lei non avrebbe avuto senso, così l’ho portato al centro dello studio”, ha spiegato Alessandro.

Zarino ha poi commentato la scelta di Veronica Burchielli di accettare subito il trono:

“Ero dietro le quinte, appena uscito dallo studio, quando le è stato proposto il trono: ho sentito e visto tutto da un piccolo schermo che inquadrava il suo viso in quel momento. Ho provato rabbia, delusione: non riuscivo a credere a ciò che stava accadendo, anche perché fino ad allora non avevo mai preventivato un finale simile. Ma il rancore non mi appartiene e quando tieni a una persona, cerchi di comprenderla nel bene e nel male. Sbagliare è umano, ma l’importante è rimediare con successo ai propri errori. Aggiungo che non ho mai visto differenze tra la poltrona rossa e la sedia su cui sedeva Veronica e credo di averlo sempre dimostrato, quindi vederla in un posto diverso non mi cambia nulla. Capisco anche che il trono sia molto ambito come posizione e mi dispiacerebbe se lei dovesse perdere tutto quello che ha di bello nel cuore, facendo prevalere altro rispetto a quello che ha sempre mostrato a me nel poco tempo avuto a nostra disposizione”.

Con Veronica sul trono, Alessandro deciderà di tornare a Uomini e Donne per corteggiarla? “Adesso nella mia mente ci sono tanti pensieri negativi, in netto contrasto con la parte conscia e razionale. Come ho già detto, ho provato delle belle emozioni, quindi chissà… Non escludo nulla, ma se mai dovessi decidere di scendere da quelle scale per corteggiarla, questa volta sarà per portarla via con me”.