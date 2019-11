Amici 19 | Skioffi entra nella scuola | Web furioso: “vergogna”

Ancora polemiche per Amici 19 dopo l’ingresso ufficiale nella scuola del cantante Skioffi, autore di una canzone sessista. Il web furioso: “vergogna”.

Skioffi è entrato ufficialmente nella scuola di Amici 19, ma la decisione prima della commissione e poi degli insegnanti di canto ha spaccato l’opinione pubblica. Sul web, infatti, sono tantissimi gli utenti che stanno criticando la scelta di dare un banco all’autore di testi misogini, violenti e sessisti di alcune vecchie canzoni.

Amici 19: bufera per l’ingresso nella scuola di Skioffi. Il web: “vergoigna”

Nonostante le proteste del pubblico, Skioffi è riuscito ad entrare nella scuola di Maria De Filippi. La commissione che ha votato se potesse essere o no un candidato al banco di “Amici”, con 6 sì e 4 no, gli ha riconosciuto la possibilità di sfidare Gabriele, altro candidato al banco. A giudicare la sfida sono stati gli insegnanti ovvero Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Stash che hanno trovato più convincente l’esibizione di Skioffi consegnandogli la maglia ufficiale di Amici.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

L’ingresso nella scuola di Skioffi che aveva espresso il proprio stato d’animo prime della sfida, ha letteralmente spaccato il web. “Che vergogna”, “Mi dispiace ma non sono d’accordo alla sua entrata quando si dicono determinati cose sia nelle canzoni che nella vita si dicono perché si pensano ha 20 anni non è un bambino che non sa cosa dice, speriamo che gli serva da lezione”, “Per fortuna il telecomando ti permette di cambiare canale”, scrivono alcuni.

Leggi anche—>Amici 19 | La difficile storia di Talisa Ravagnani: “è dura”

Altri, però, approvano la scelta di dare una possibilità a Skioffi. “Evidentemente serve una rinfrescata: Yolandi è un racconto di fantasia, ispirato ad un film del quale non mi torna il nome. Lo scopo di quel brano non è promuovere la violenza sulle donne: il pezzo racconta di come chi fa questa cosa è creata da persone malate di mente. Skioffi è una persona fantastica, un musicista sotto ogni punto di vista, che si è immedesimato in un personaggio per creare un brano fantastico. L’arte è per pochi”, “Felice per lui. Ho visto anche le sue vecchie canzoni. Per me ha talento e merita di stare lì”, scrivono altri utenti.