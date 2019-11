Amici 19 | La difficile storia di Talisa Ravagnani: “è dura”

Prime lacrime nella scuola di Amici 19. La ballerina Talisa Ravagnani piange raccontando la sua difficile storia e ammette: “è dura”.

Talisa Ravagnani, una ballerina della nuova classe di Amici 19, si lascia andare alle lacrime durante il primo giorno di lezioni. In sala relax con gli altri allievi, dopo una lezione con Alessandra Celentano, in preda all’ansia, si lascia andare al racconto della sua vita.

Amici, Talisa Ravagnani: “non vivo più con mio padre da quattro anni. In Italia da sola è dura”

Talisa, allieva della classe di Amici 19, è nata a Milano, ma fino all’età di 13 anni ha vissuto a Dubai. Trasferendosi a Los Angeles ha potuto studiare danza. Nella città degli Stati Uniti è stata presa in una scuola: una grande notizia per Talisa che, però, non ha potuto salutare il padre pensando di rientrare a Dubai dopo aver trascorso l’estate con la sorella. Oggi, Talisa è arrivata in Italia e, ai compagni di Amici, ha confessato di non vivere più con il padre da ormai quattro anni.

Leggi anche—>Amici 19 | Francesco Bertoli: ecco dove l’avete già visto

“Sono quattro anni che non vivo con mio papà. A Dubai ho lasciato la famiglia e la casa in cui sono cresciuta, non solo gli amici e per questo è stato brutto. […] A Los Angeles c’era un’audizione per la scuola di danza e sono andata a fare un provino. Per esperienza, non pensavo di essere presa. Invece mi hanno presa, dovevo presentarmi dopo una settimana a lezione”, ha raccontato Talisa. La giovane si è così ritrovata a fare una scelta importante nonostante la sua giovane età: “Ho chiamato mio papà e ho detto che non potevo tornare a casa. Ho salutato mio papà per telefono e l’ho rivisto dopo sei mesi”.

Poi, sull’esperienza nella scuola di Amici, ha aggiunto: “Qui da sola in Italia è un po’ dura”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI