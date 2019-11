Raffaella Fico pubblica su Instagram un video in cui si allena in palestra, il commento di Balotelli non passa inosservato: “mamma che chiappe”.

Mario Balotelli conquista tutti lasciando un commento bollente sotto un video pubblicato su Instagram da Raffaella Fico. Quest’ultima ha, infatti, condiviso un filmato in cui è impegnata in una seduta d’allenamento: nel video, la Fico allena il lato B e le immagini non sono passate inosservate a Balotelli che, con le sue parole, ha dimostrato di aver apprezzato il post dell’ex fidanzata.

“E anche per oggi può bastare,morta….”, scrive Raffaella Fico sotto il video girato in palestra mentre si sottopone ad una durissima seduta d’allenamento. Il video ha conquistato i like e i commenti di tutti i suoi fan, in primis quelli di Mario Balotelli che ha scritto: “mamma che chiappe”. Un commento spontaneo quello del calciatore che con la madre di sua figlia Pia, oggi, ha un rapporto sereno e di reciproco rispetto. Per amore della figlia, infatti, Raffaella e Mario hanno deposto le armi ritrovando l’armonia di un tempo come si evince dalla spontaneità con cui Balotelli ha commentato il video della sua ex.

I fans, tuttavia, sognano il clamoroso ritorno di fiamma tra Balotelli e Raffalla Fico. A parlare di tale ipotesi è stata proprio Raffaella che, ai microfoni della trasmissione Un Giorno da Pecora, condotta da Giorgio Lauro e da Geppi Cucciari in onda sulle frequenze di Rai Radio 1, ha dichiarato: “Nella vita mai dire mai, ma ora siamo molto amici, come genitori. Oggi io sono single, non sono fidanzata. Ma, diciamo che sono una single che ha tanti corteggiatori”.

