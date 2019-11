Amici 19 | Tutti pazzi per le lezioni della Celentano e Pettinelli

Nella scuola di Amici 19 si torna alle origini con le lezioni di teoria in classe. Le insegnanti Alessandra Celentano e Anna Pettinelli conquistano tutti.

Per la nuova edizione di Amici, Maria De Filippi ha deciso di tornare alle origini. Diversamente agli ultimi anni, infatti, i ragazzi della nuova classe seguiranno anche le lezioni di teoria. Durante il primo giorno di scuola, gli alleivi si sono ritrovati in classe con l’insegnante di danza classica, Alessandra Celentano e con la nuova insegnante di canto, Anna Pettinelli. Sui social, il pubblico ha apprezzato non solo il ritorno delle lezioni di teoria, ma anche gli insegnamenti della Celentano e della Pettinelli.

Amici, tornano le lezioni di teoria: i fan impazziscono per Alessandra Celentano e Anna Pettinelli

Ad annunciare il ritorno delle lezioni di teoria è stato Marcello Sacchetta durante la prima puntata del daytime, in onda dal lunedì al venerdì, alle 13.50 su Real Time: “C’è una grande novità che sa un po’ di ritorno alle origini. Durante quest’anno accademico oltre alle lezioni di canto e di ballo, nel piano di studi dei ragazzi ci sono anche lezioni teoriche”.

Leggi anche—>Amici 19 | Francesco Bertoli: ecco dove l’avete già visto

In classe, tra le prime insegnanti a fare lezione è stata Anna Pettinelli che, durante la prima puntata del pomeridiano di Amici 19 durante la quale si è formata la nuova classe, ha detto: “Sarò severa con quelli che pensano che l’unica cosa che conti sia diventare famosi e che non conti conoscere la vera musica. Ecco, quelli prenderanno delle bastonate pazzesche”.

Leggi anche—>Amici 19 | La difficile storia di Talisa Ravagnani: “è dura”

Durante la sua prima lezione, Anna Pettinelli ha detto ai ragazzi che li guiderà nella conoscenza dei vari generi musicali. Una lezione che è piaciuta molto agli utenti che, su Instagram, hanno scritto: “A me piace perché è competente, sa di cosa parla”, “grande Pettinelli. Con lei e la Celentano voleranno gioie e i 4”, “Questa cosa di fare anche teoria mi piace tantissimo”, “bellissime le lezioni di teoria della musica”, scrivono gli utenti.

Pioggia di complimenti anche per Alessandra Celentano, temuta dagli allievi per la sua severità, ma molto apprezzata dal pubblico. “Mi era mancata la Celentano”, “la migliore degli insegnanti di ballo e la più vera”, “I giovani hanno delle certezze e queste certezze vengono dall’ignoranza.. che QUEEN la amooooo”, “É giusto tutto ciò la danza classica nn è una passeggiata e come tutte le discipline va studiata e conoscere il significato di TUTTO cio….per me questi ragazzi si devono impegnare perché devono essere di esempio per tutti i bambini che iniziano con tanti sacrifici questo percorso”, scrivono gli utenti.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI