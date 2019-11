Barbara d’Urso regina degli ascolti con Live: picchi del 23% di share

Barbara d’Urso trionfa con il suo Live Non è la d’Urso. Il programma ha raggiunto picchi del 23% di share

Barbara d’Urso non sbaglia mai un colpo! Sono finalmente disponibili i dati auditel registrati durante la serata di ieri e la conduttrice si è confermata ancora una volta la regina degli ascolti in casa Mediaset!

Il suo programma, ormai storico, Live Non è la d’Urso ha raggiunto picchi del 23% di share, totalizzando ben tre milioni e mezzo di telespettatori! Barbara è ancora una volta la conduttrice più amata dagli italiani.

Barbara d’Urso regina degli ascolti: il successo di Live

Barbara d’Urso, inutile negarlo, è la regina degli ascolti! Live Non è la d’Urso ha superato il 23% di share, facendo portare a casa alla bella conduttrice un nuovo record per il suo programma.

Una puntata difficile quella di ieri, dove Mercedesz Henger ha raccontato tutta la verità su Riccardo Schicchi, rivelando che non è suo padre biologico. Quello biologico, con cui non vuole avere nessun tipo di rapporto, attualmente vive in Germania e si è ricostruito una nuova vita.

L’ospite di Barbara d’Urso ha specificato che non è stata lei a lanciare la notizia, ma qualcuno vicino alla sua famiglia ne ha parlato ai giornalisti e per questo motivo si è sentita obbligata a parlarne, facendo scatenare la furia di Eva dopo Live Non è la d’Urso.

Oltre alla toccante vicenda di Mercedesz Henger, dalla d’Urso ieri si è anche riso grazie al talk dedicato alle milf e alle cougar. Non poteva mancare, durante lo spazio di ieri, la simpatica Erminia che non ha mai nascosto la sua passione per i ragazzi giovani dalla pelle scura.

Emozioni, risate, dibattiti e confronti. Sono questi gli ingredienti che permettono a Barbara d’Urso di fare record di ascolti con Live Non è la d’Urso. Stesso successo, ovviamente, anche per Pomeriggio 5 che da ben 12 anni entra nelle case di tutti gli italiani.