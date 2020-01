I 6 poteri curativi dell’acqua calda

Il valore terapeutico dell’acqua calda non è una scoperta recente. Da tempo immemore viene utilizzata da cinesi, indiani e molti altri paesi nel sud-est asiatico.

L’acqua è l’elemento più ricettivo. Pertanto, agisce come un grande ricevitore di energia. Ha anche proprietà termodinamiche distintive.

L’acqua calda immagazzina un’enorme quantità di energia calorica, che trasferisce al corpo. L’impatto dell’acqua sul corpo è diretto e potente.

Perché l’acqua calda ha un potere curativo?

Tra i vari benefici dell’acqua calda per il corpo, il Magazine dedicato alla salute SantèPlusMag elenca queste virtù:

L’acqua calda è stimolante. Aumenta leggermente la temperatura corporea. È rilassante per muscoli, articolazioni, vasi sanguigni.

L’acqua calda apre i pori e i capillari, favorisce la traspirazione e può penetrare in profondità nella pelle e nei muscoli.

L’acqua calda aiuta a maturare ascessi ed eruzioni cutanee e farli uscire.

Tuttavia, si sconsiglia l’immersione prolungata in acqua estremamente calda.

Idroterapia con acqua calda

L’idroterapia con acqua calda fa bene al corpo. Aiuta i vasi sanguigni a dilatarsi e quindi aumenta il flusso sanguigno e il sangue scorre alle estremità. L’acqua calda apre i pori, stimola le ghiandole sudoripare e rilassa i muscoli.

Bagno caldo

Quando fai un bagno caldo per un breve periodo, gli organi del sistema endocrino diventano meno attivi, specialmente la ghiandola surrenale. Un bagno caldo abbassa l’ipertensione, rilassa, riduce lo stress e calma il sistema nervoso.

Il bagno caldo viene spesso utilizzato per rafforzare il sistema immunitario, alleviare muscoli, articolazioni, disturbi del tessuto connettivo e lesioni.

Fare un bagno caldo può prevenire il mal di testa, migliorare il sonno e alleviare lo stress.

Aumentando il flusso sanguigno nel corpo, un bagno caldo aiuta la circolazione dei globuli bianchi. Ciò consente al sistema immunitario di funzionare più velocemente e in modo più efficiente. Un bagno caldo aumenta la produzione di endorfine nel corpo. Questi ormoni – associati all’euforia e alla felicità – rinforzano il sistema immunitario, riducono il dolore e aiutano i tessuti a guarire più velocemente.

Fare il bagno poco prima di andare a letto fornisce un sonno profondo e riposante, secondo la National Sleep Foundation. Il rilassamento durante l’immersione nella vasca favorisce la sonnolenza riposante. Il bagno caldo aumenta la temperatura corporea e quindi la circolazione sanguigna. Uscendo dal bagno, la temperatura scende lentamente, segnalando al corpo che è ora di dormire.

Dopo un incidente o un intervento chirurgico, si consiglia di fare bagni caldi. Migliorano i tempi di recupero.

Anche gli esercizi in acqua calda aiutano la pelle e i muscoli a rilassarsi e guarire.

Secondo la Arthritis Foundation, le sessioni regolari in una vasca idromassaggio calda ripristinano, preservano la forza e la flessibilità delle articolazioni e li proteggono da ulteriori danni.

Vapore acqueo caldo

Le inalazioni di vapore acqueo hanno un effetto positivo sulla salute dei polmoni. Il vapore aiuta a pulire le vie aeree dalle infezioni. L’aria calda e umida aiuta ad espandere i polmoni e aumenta la loro capacità di liberare il muco. In generale, l’inalazione di vapore aiuta a respirare più facilmente.

Sorgente termale

Fare il bagno in una sorgente termale è considerata una terapia eccellente per tutti i suoi benefici. Il contenuto specifico di minerali della fonte offre vantaggi unici, permettendo di purificare la pelle e tutto il corpo.

In effetti, un bagno in una fonte ci collega con i 5 elementi: la terra, da cui proviene l’acqua dalla fonte, l’acqua, i minerali contenuti nella fonte, il legno degli alberi circostanti e il fuoco dal calore dell’acqua e del sole sopra.

Le sorgenti calde bilanciano e armonizzano il nostro corpo e la mente in modo del tutto naturale.

Le 6 virtù dell’acqua calda

Ecco sei motivi elencati da SantèPlusMag per cui dovremmo bere l’acqua calda ogni giorno:

1- L’acqua calda pulisce il tratto digestivo:

Un bicchiere di acqua calda assunto al mattino aiuta a purificare il corpo dalle tossine.

Acqua e liquidi scompongono il cibo nello stomaco. L’acqua calda scompone il cibo ancora più velocemente, facilitando la digestione.

Bere acqua fredda durante o dopo i pasti può indurire l’olio negli alimenti e creare un deposito di grasso nell’intestino. Bere acqua calda aiuta la digestione soprattutto a fine pasto.

Quando l’acqua calda scorre nel tratto digestivo, dissolve le impurità per eliminarle meglio. Con una migliore assimilazione, un’eccellente eliminazione e una buona prevenzione della formazione di una massa di tossine e rifiuti, la digestione è migliorata.

2- L’acqua calda combatte la costipazione

La mancanza d’acqua è responsabile del dolore e della difficoltà con i movimenti intestinali. Bere un bicchiere di acqua calda a stomaco vuoto stimola i movimenti intestinali e combatte la costipazione abbattendo i prodotti alimentari ingeriti. Con questo semplice gesto, la costipazione sarà solo un lontano ricordo.

3- L’acqua calda allevia il dolore

L’acqua calda è considerata il rimedio più potente per alleviare dolori mestruali e mal di testa. Il calore dell’acqua ha un effetto calmante e rilassante sui muscoli addominali. L’acqua calda è efficace per alleviare spasmi e crampi. L’effetto del calore aumenta il flusso sanguigno e rilassa i muscoli tesi.

4- L’acqua calda aiuta a perdere peso

Se sei a dieta, bere un bicchiere di acqua calda a stomaco vuoto può aiutarti a perdere peso. L’acqua calda aumenta la temperatura corporea che aumenta il metabolismo. Ciò consente al corpo di bruciare più calorie e ai reni di funzionare ancora meglio.

Un bicchiere di acqua calda con limone aiuta a scomporre il tessuto adiposo e il grasso corporeo.

5- L’acqua calda migliora la circolazione sanguigna

Quando bevi un bicchiere di acqua calda, i depositi di grasso nel corpo vengono eliminati insieme ai depositi nel sistema nervoso. L’acqua calda rimuove le tossine che circolano in tutto il corpo e quindi migliora la circolazione sanguigna. Questo rilassando i muscoli.

Il calore e il liquido facilitano l’apertura di tutti i canali di circolazione e lo scioglimento delle impurità accumulate.

6. L’acqua calda combatte contro l’invecchiamento precoce

La presenza di tossine nel corpo favorisce l’invecchiamento precoce. Bere acqua calda li rimuove e ripara le cellule della pelle aumentandone l’elasticità.

Per godere dei benefici dell’acqua calda, è consigliabile berla ogni mattina con succo di limone. Non bere mai acqua bollente, può distruggere i tessuti della bocca e dell’esofago. Non iniziare mai questo trattamento senza prima consultare il medico curante. Potrebbe avere un impatto sull’efficacia di eventuali trattamenti intrapresi.

La medicina ayurvedica raccomanda di bollire l’acqua per 10 minuti. Questa azione rimuove i depositi minerali in eccesso e le impurità, aumenta la leggerezza dell’acqua e il suo effetto detergente. Una fetta di radice di zenzero fresco, un tocco di curcuma o alcuni semi di finocchio possono essere aggiunti all’acqua calda. Queste erbe aumentano il potere pulente dell’acqua calda.

