Benessere | I 10 Tè più efficaci per bruciare i grassi

I 10 Tè più efficaci per bruciare i grassi | Dal Tè nero a quello verde, scopri come usarli e che effetti hanno sul grasso in eccesso

Dopo le feste, ciò che urge ora è rimettersi in forma ma, si sa, per coloro che sono poco avvezzi a estenuanti sedute in palestra e diete rigide, la soluzione è difficile da trovare per buttare quei chiletti in più. O forse no? Da premettere che il movimento è la migliore cura per chi volesse perdere peso in modo equilibrato con una sana alimentazione, esiste però un modo altrettanto naturale e benefico per iniziare a buttare via quei dolci mangiati nelle feste. Come? Con i 10 Tè più utili per bruciare i grassi. Esistono e non parliamo solo del classico tè, no no, in questo caso intendiamo una varietà di tè adatta ad ogni scopo!

Questi tè sono la soluzione migliore per iniziare il percorso che porta al traguardo della perdita di peso. Dopo l’acqua e il caffè, il tè è la bevanda più consumata al mondo. Ciò è dovuto alla diffusione della conoscenza delle sue qualità e proprietà curative, tra cui la perdita di peso e la riduzione del grasso addominale. Scopriamo, quindi, quali sono i 10 Tè che aiuteranno a bruciare il grasso in modo più facilitato.

La routine quotidiana del Tè | Come iniziare una sana abitudine

Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che i bevitori di tè, in special modo quelli di tè verde, perdono peso più facilmente. È tempo di riporre la borsa della palestra e di prendere in mano il bollitore! Ecco come dimagrire bevendo tè. Come prima cosa scegli una qualità di tè basandoti sulla sua efficacia e sulle tue preferenze personali. La cosa migliore è bere un tè che ti piace, ma che allo stesso tempo è noto per le sue proprietà dimagranti.

Bevi tè ogni giorno, iniziando una routine quotidiana. Trova il modo di creare una sana abitudine di bere il tè. Questo risulta più facile se riesci a fare del “tea-time” una cosa normale. Puoi bere una tazza al mattino e una al pomeriggio, poi un deteinato o una tisana a letto, in quanto sono ancora in qualche modo efficaci anche senza caffeina. Per approfittare dei benefici del tè, devi iniziare a berlo ogni giorno il più spesso possibile. Se non è facile, gustoso e conveniente, non prenderai l’abitudine. Come puoi fare in modo di berne di più?

Avere una “fornitura” di tè è il metodo più facile: se sei a lavoro è una buona idea avere il necessario per preparare il tè anche lì (il thermos o la tua tazza preferita e un forno a microonde o un bollitore).

Non aggiungere niente al tè. Banditi Latte, zucchero, miele e qualsiasi altro dolcificante. Questi distruggono ogni possibile effetto dimagrante del tè. Devi abituarti a bere il tuo tè “liscio”, senza metterci nulla.

Inizia la giornata con una tazza di tè appena fatto. Nel caso tu sia abituato a bere un abbondante cappuccino con zucchero e cacao, risparmierai anche una bella quantità di calorie. Come già detto prima, è importante bere il tè al naturale: l’aggiunta di latte neutralizza la capacità di fermare il grasso del tè (flavonoidi). In più, secondo le ricerche, il latte scremato è il peggiore

Se hai degli improvvisi attacchi di fame preparati un tè. Il tè è eccellente per aiutarti a regolare il metabolismo, ma per risultati ottimali inizia a berlo quando senti che hai proprio voglia di qualcosa di dolce o poco sano. Le proprietà EGCG contenute nel tè hanno un effetto benefico sull’abbassamento del glucosio e possono influenzare positivamente la tua brama di cibo. Spesso una tazza di tè caldo è sufficiente a rimettere a posto lo stomaco ed evitare le tentazioni. A pranzo e a cena sostituisci la solita bevanda gassata con un bicchiere di tè freddo non dolcificato. Bevi un bel bicchiere di tè freddo prima di cena; riempie parte dello stomaco, così, quando arriva il momento di cenare, avrai meno fame. Questo perché il tè freddo dev’essere riscaldato dal corpo per essere metabolizzato, quindi brucerai più calorie e perderai più peso.

Fai attenzione con i tè dimagranti. Sebbene il loro sapore possa essere simile a quello del tè nero o di una tisana, i tè dimagranti spesso contengono dei lassativi; è bene quindi non abusarne, in special modo se sono presenti elementi come: alone, senna, rabarbaro, olio di ricino. Gli esperti ci mettono in guardia dall’abuso di questi tè per non sviluppare disagi fisici, come vomito, nausea, dissenteria persistente, crampi addominali, svenimenti e disidratazione.

Il concetto di tè “dimagrante” è una sorta di pubblicità ingannevole: ogni tè naturale e non zuccherato può promuovere la perdita di peso. Alcuni tè possono agire come lassativo o bloccante per il grasso ed è per questo che vengono commercializzati come tali.

I 10 Tè più efficaci per bruciare i grassi

Come abbiamo ampliamente specificato, i tè sono tutti ottimi per raggiungere i risultati sperati, e cioè perdere peso, ma alcuni – 10 per la precisione – mirano a tale obiettivo in modo più efficace rispetto ad altri tè. Vediamo, quindi, quale tè scegliere in base al gusto e ai benefici intrinsechi in esso.

1. Tè Rosso | grasso in energia pura

Tè rosso o tè pu’er, oltre ad essere uno dei migliori per farci sentire rilassati: vi sono alcuni studi dimostrano che apporta grandi benefici nella combustione dei grassi, sia nell’uomo che in altri animali. Il tè rosso trasforma il grasso in energia quasi immediatamente, evitando che i grassi si accumulino e generino peso.

2. Infuso di melissa | effetto rilassante

La melissa è una bevanda ben nota per i suoi effetti lenitivi e rilassanti: è altamente raccomandata per la salute generale. Poiché appartiene alla famiglia della menta, la melissa aiuta anche a migliorare il sonno e le condizioni della pelle e dei capelli.

Tra gli altri benefici è quello di migliorare il processo di digestione, che garantisce evacuazioni tempestive. Allo stesso tempo, fornisce antiossidanti che purificano il tuo corpo e il flusso sanguigno.

3. Tè Blu o tè Oolong | incremento del metabolismo

Il tè Oolong è un tè che è stato parzialmente ossidato, acquisendo un odore e un sapore molto aromatici. Sono proprio i polifenoli presenti nel tè ad aiutare con la perdita di peso, impedendo al metabolismo di rallentare e ad una velocità adeguata per bruciare i grassi. In più questo tipo di tè è lavorato in maniera speciale e può incrementare il tuo metabolismo anche più del tè verde.

4. Tè Nero | Regola la glicemia

I benefici e le proprietà del tè nero sono leggermente diversi da quelli del tè verde o bianco. È correlato alla perdita di peso ed è ricco di antiossidanti e flavonoidi. Questi sono anche legati alla produzione intestinale di acidi grassi a catena corta che accelerano il metabolismo. Le foglie di Tè nero vengono sottoposte a una forte lavorazione, che trasforma elementi utili (teaflavine e tearubigine) in forme più complesse, che sono sempre presenti ma in maniera meno efficace. È stato anche scoperto che regola la glicemia, prendendosi cura del diabete di tipo 2.

5. Tè Rooibos | Diminuzione dei radicali liberi

Questo tè è meno conosciuto, ma è diventato popolare negli ultimi anni per i suoi numerosi benefici per la salute, tra cui la perdita di peso. È anche ricco di antiossidanti come l’aspalatina e la notofagine, che aiutano a diminuire i radicali liberi che accelerano la vecchiaia. Questi antiossidanti sono anche molto utili nel migliorare la resistenza dell’insulina.

6. Tè bianco | Efficacia nel perdere peso

Il tè bianco ha dimostrato di avere molti benefici diversi, tra cui uccidere le cellule tumorali. La quantità di catechine nel tè bianco è la stessa del tè verde, contribuendo a un’efficace perdita di peso. Infatti da studi sul metabolismo pare che le catechine e le metilxantine contenute nel tè bianco possano inibire l’adipogenesi, andando a sollecitare il metabolismo e l’azione brucia-grassi. E’ consigliato inserire il tè bianco in una dieta ipocalorica per favorire la remise-en-forme. Un altro aspetto positivo del tè bianco è la prevenzione della formazione di nuove cellule adipose, note come adipociti. Il tè bianco contribuisce a conservare la densità ossea, contrastando l’osteoporosi, e l’elasticità articolare, a tutta prevenzione contro le forme artrosiche. In più aiuta a mantenere stabili i livelli di colesterolo, grazie alla presenza di catechine, che favoriscono la riduzione del colesterolo cattivo.

7. Tè Verde Matcha

Il tè Matcha è ottenuto dalla stessa pianta del tè verde, tuttavia è più vantaggioso se si vuole perdere peso. Il tè Matcha è anche molto più basso in calorie, contenendo solo 3 calorie per grammo.

Gli antiossidanti offerti dal tè matcha è epigallocatechina gallato, che è responsabile per espellere le tossine e rafforzare il sistema immunitario, riducendo l’infiammazione nel nostro corpo. Il tè verde matcha è una variante del classico tè verde ma un po’ più concentrato. Infatti chi sostiene che fa dimagrire ha ragione poiché accelera di molto il metabolismo favorendo l’eliminazione dei liquidi in eccesso. L’effetto benefico di questo tè sull’organismo non è in discussione. Non solo per la perdita di peso ma anche per altri fattori quale: grande alleato per infiammazioni, infatti il tè matcha ha proprietà anti infiammatorie, antiossidanti, proprietà nutritive e proprietà antitumorali. Insomma un amico per la salute umana!

8. Tè alla cannella | Elimina i gas intestinali

Il tè alla cannella è particolarmente a basso contenuto di calorie e aiuta anche a controllare i livelli di zucchero nel sangue, rendendo chi consuma meno probabilità di mangiare cibi ipercalorici. Se consumi questo tè aggiungendo miele, eviterai l’accumulo di grasso e accelererai il tuo metabolismo. Per le sue proprietà termogeniche, la cannella aiuta a perdere peso bruciando i grassi più velocemente. La cannella contiene anche antiossidanti che rallentano il naturale processo di deterioramento delle cellule e l’effetto dei radicali liberi. Bere un infuso di cannella aiuta a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo cattivo nel sangue e a regolare il livello di glucosio. Il consumo regolare di questa spezia migliora la digestione ed elimina flatulenza e gas intestinali.

Anche se non è un tè in sé, l’infuso di zenzero e limone ha la capacità di aumentare l’energia molte volte più del caffè e dello zucchero. Grazie ai suoi alti livelli di vitamina C, è in grado di stimolare il sistema immunitario e bilanciare i livelli di zucchero nel sangue.

10. Tè alla curcuma

La curcuma è una spezia che può essere consumata anche sotto forma di tè. L’antiossidante principale di questo tè è la curcumina, una sostanza anti-infiammatoria che è stata usata per secoli nella medicina tradizionale cinese. La curcumina elimina i segni di infiammazione nelle cellule pancreatiche, grasse e muscolari, evitando problemi come l’obesità.

I diversi tè hanno proprietà medicinali diverse, ma questi 10 tè hanno una cosa in comune: ti aiutano a perdere peso migliorando i processi del tuo metabolismo.

Consigli preziosi | Bevi al momento giusto

Molti esperti credono che alcuni tè vadano bevuti in diversi momenti della giornata per avere i massimi risultati in perdita di peso. Bere solo un tipo di tè va bene, ma prova a berne diversi tipi in vari momenti della giornata, per vedere quale funziona per te.

Il tè bianco blocca l’assorbimento di grassi quindi bevilo prima di pranzo.

blocca l’assorbimento di grassi quindi bevilo Un tè come quello al mirtillo può bilanciare i livelli di glucosio, quindi è più utile berlo intorno all’ ora di cena.

può bilanciare i livelli di glucosio, quindi è più utile berlo intorno all’ I tè pu-erh (cinese), verde e oolong, attivano il metabolismo, quindi puoi berli al mattino e durante il corso della giornata!

Ricordati però di bilanciare la tua abitudine di bere tè con una dieta equilibrata. L’assunzione di solo tè non è mai una cosa sana se poi, nel momento del pranzo o della cena mangi alimenti ricchi di grassi! Dunque, bere tè sicuramente è un’ottima abitudine che devi iniziare a fare sin da ora ma, se vuoi perdere realmente del peso, accosta al tè anche una sana alimentazione e un moderato esercizio fisico (almeno 3 volte la settimana).

Se, dopo un po’ bere lo stesso tè ti ha annoiato, non lasciare perdere ma, invece, cambia gusto esplorando nuovi sapori. Non sai quale scegliere? Ecco di seguito diverse proposte interessanti di tè e tutti fanno perdere peso:

Tè all’anice stellato: favorisce la digestione e può effettivamente lenire il mal di pancia

favorisce la digestione e può effettivamente lenire il mal di pancia Tè alla menta : controlla l’appetito e accelera la digestione

: controlla l’appetito e accelera la digestione Tè alla rosa: previene la stitichezza e contiene un sacco di vitamine

previene la stitichezza e contiene un sacco di vitamine Tè pu-ehr: riduce le cellule di grasso (quindi bevilo al mattino)

riduce le cellule di grasso (quindi bevilo al mattino) Tè al centocchio (stellaria): riduce il gonfiore ed è un leggero diuretico (ne basta una tazza)

Per seguire bene la dieta, scegli solo tè che devi prepararti invece di prendere quelli solubili: hanno un sacco di zuccheri aggiunti che non vanno d’accordo con la tua dieta.