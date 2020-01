L’inviato di Striscia la Notizia è stato aggredito a Monza, mentre insieme alla sua troupe stava girando un servizio per il tg satirico di Antonio Ricci.

La crociata personale contro lo spaccio di droga intrapresa ormai da anni, per Vittorio Brumotti, poteva diventare letale. L’inviato di Striscia la Notizia infatti è stato aggredito al centro di Monza, mentre stava girando un servizio per il tg di Antonio Ricci.

Tutto è accaduto domenica 12 Gennaio. Gli spacciatori presi di mira da Brumotti si sarebbero scagliati contro di lui ed il cameramen aggredendoli con un coltello. Brumotti si è salvato grazie al giubbotto antiproiettile, che ormai indossa sempre durante i suoi servizi. Sono tantissime infatti, le minacce che riceve in seguito alle sue incursioni presso i centri nevralgici di spaccio di droga presenti nelle varie città italiane.

Vittorio Brumotti, il temerario inviato di Striscia La Notizia, che da anni ha ormai intrapreso una lotta contro gli spacciatori di droga, è stato aggredito violentemente al centro di Monza, in Via Azzone Visconti domenica 12 Gennaio.

Tutto sarebbe accaduto appena dopo le 14.00, Brumotti e la sua troupe stavano svolgendo la solita incursione per disturbare lo spaccio di droga, che ormai avviene liberamente in molte piazze italiane, quando gli spacciatori li hanno aggrediti. Un fendente dritto al petto dell’inviato e una coltellata alla gamba del suo cameramen. Vittorio Brumotti salvo grazie al giubbotto antiproiettile, ed il cameramen, avrebbero rifiutato di essere trasportati in ospedale preferendo essere medicati sul posto.

Gli agenti della Questura di Monza, intervenuti sul posto, avrebbero iniziato immediatamente le indagini sul caso e Vittorio Brumotti per tranquillizzare gli spettatori di Striscia la Notizia, ha condiviso un video in cui spiega l’accaduto proprio sulla pagina Instagram di Striscia la Notizia. L’inviato del Tg satirico non sarebbe nuovo alle aggressioni in seguito alla natura dei suoi servizi, ma questa volta la situazione poteva volgere a tragedia.

