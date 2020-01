I 5 segreti della longevità di questo uomo di 113 anni

A 113 anni era ancora in grado di prendersi cura di se stesso in modo indipendente, scopri i suoi consigli per vivere una vita sana.

Nato in Brasile nel 1901 e deceduto nel 2015 alla veneranda età di 113 anni Bernardo LaPallo ha visto il mondo cambiare gradualmente, ma non accettava le abitudini del nostro attuale stile di vita. Preferiva rimanere sulle orme di suo padre, seguendo i suoi consigli per vivere una vita sana.

Bernardo LaPallo e i segreti di longevità

Alcuni hanno contestato le sue dichiarazioni sulla sua età, mentre altri sono convinti che il signor LaPallo avesse più di 100 anni al momento della morte e confermano che quest’uomo aveva molte informazioni preziose da condividere sulla longevità.

Sebbene Bernardo provenisse da una famiglia di centenari era convinto che la sua età fosse il risultato del suo stile di vita piuttosto che dei suoi geni. Suo padre era medico ed erborista e l’aiutò a seguire una dieta sana per mantenersi in salute. Il signor LaPallo era molto interessato alla nutrizione, ha anche studiato le arti culinarie presso la famosa Università della Sorbona di Parigi.

Questo vecchio a 113 anni era ancora in grado di prendersi cura di se stesso in modo autonomo. Affermava che le sue capacità intellettuali erano dovute alla lettura e ai cruciverba. Era anche uno scrittore e padroneggiava perfettamente il parlare in pubblico.

Il signor LaPallo ha dichiarato di aver adottato una dieta equilibrata, ricca di frutta e verdura e povera di carni rosse e cibi trasformati.

Ecco i cinque alimenti che hanno reso Mr. LaPallo attivo e sano fino a 113 anni:

1. Aglio:

Molto noto per le sue proprietà medicinali, l’aglio è ricco di allicina. Quest’ultima è la sostanza più importante in questo alimento e gli conferisce il suo odore distinto. L’aglio è stato usato per secoli per abbassare la pressione sanguigna e il colesterolo. Previene le malattie cardiache e l’arteriosclerosi. Per goderne appieno, leggi anche: Aglio: proprietà, benefici, controindicazioni e come mangiarlo.

2. Miele:

Il miele crudo è uno dei migliori alimenti della natura. È ricco di antiossidanti, che previene varie malattie e mantiene il corpo alcalinizzato. Naturale e salutare, il miele viene utilizzato per preparare maschere che promuovono una buona salute della pelle e un aspetto giovane. Ecco perché non devi mangiare Miele se sei allergica agli acari VIDEO

3. Cioccolato:

Il cioccolato fondente, ricco di cacao (almeno il 70%) è ottimo se consumato con moderazione. È ricco di antiossidanti e previene le malattie cardiovascolari. Riducendo il colesterolo e la pressione sanguigna, il cioccolato fondente è l’ideale per aumentare il flusso sanguigno e ridurre lo stress. Scopri di più: Cioccolato fondente | lo puoi mangiare ogni giorno

4. Cannella:

La cannella di Ceylon dello Sri Lanka è molto nota per i suoi effetti medicinali (che dalla Cina e dal Vietnam sono più economici e meno salutari). Riduce la glicemia e il colesterolo, tratta l’infiammazione e l’infezione e favorisce la digestione. Per saperne di più: Cannella | proprietà, benefici, controindicazioni e come usarla in cucina

5. Olio d’oliva:

Questo cibo mediterraneo è un olio salutare. È ricco di acidi grassi monoinsaturi e riduce il rischio di malattie cardiache. L’olio d’oliva vergine ha molti benefici per la salute. Preferiscilo approfittare delle sue virtù: Olio extra vergine d’oliva: proprietà, benefici, controindicazioni e come usarlo in cucina

