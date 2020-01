10 consigli per migliorare notevolmente la tua pelle del viso

Migliora l’aspetto della tua pelle con i seguenti dieci suggerimenti. Il tuo viso apparirà immediatamente più sano e più giovane.

Una vita frenetica, lo stress, l’inquinamento ambientale ed una alimentazione non priva di cibo spazzatura può danneggiare l’aspetto del viso che appare opaco e inperfetto. Ecco alcuni suggerimenti che ti aiuteranno a ridare tono, elasticità e splendore al tuo viso.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

10 consigli per eliminare le imperfezioni della pelle del viso

1-Bevi molta acqua

Se non bevi almeno otto bicchieri di acqua al giorno, la tua pelle è in difficoltà. L’acqua è la principale fonte di idratazione per la pelle. Se non hai una buona idratazione, le tue labbra si screpolano, la tua pelle sarà ruvida e macchiata. La pelle disidratata è più soggetta a contrarre prematuramente le rughe. Inizia e termina la giornata con un bicchiere d’acqua. Metti anche una bottiglia d’acqua sulla scrivania. La pelle idratata è sia più fresca che più elastica. Un altro consiglio è di bere acqua di cocco.

2- Fai il pieno di vitamine A, C ed E

Una dieta ricca di vitamine A, C ed E contribuisce notevolmente a rendere la pelle più giovane. La vitamina C svolge un ruolo essenziale nella produzione di collagene. La vitamina E è un potente antiossidante contro i radicali liberi che sono responsabili di rughe e rilassamento cutaneo.

La vitamina A migliora l’elasticità della pelle e incoraggia la produzione di composti rinforzanti della pelle. È anche un ingrediente presente in molte creme antirughe. Pompelmi, arance, bacche e pesci grassi sono alimenti ricchi di vitamine che dovrebbero far parte della dieta. È semplice: mangiare sano significa pelle sana.

3- Idrata, idrata, idrata

L’idratazione è la base per curare l’aspetto della pelle. L’idratazione regolare tiene lontane le rughe. Secondo uno studio a lungo termine finanziato da un noto marchio di bellezza, le rughe si sviluppano più lentamente sulla pelle ben idratata rispetto alla pelle secca. Quindi usa una buona crema idratante se vuoi la pelle con il minor numero di rughe possibile. Usa anche oli naturali come olio di cocco e olio d’oliva puro. Devi solo applicare una piccola quantità di questi sul tuo viso.

4- Esfoliare la pelle almeno una volta alla settimana

L’esfoliazione libera la pelle dalle cellule morte per rivelare un nuovo strato di pelle e quindi stimolarlo a produrre un nuovo lotto di cellule cutanee. Questo ciclo di rinnovamento cutaneo si svolge ogni 15-28 giorni. Se non esfoliare, si accumulerà la pelle morta, che attenuerà la tua carnagione.

Ci sono rimedi casalinghi per esfoliare la pelle. Lo zucchero è un ingrediente esfoliante per eccellenza che puoi mescolare con oli idratanti essenziali come olio d’oliva e olio di cocco. Frutti come l’avocado e la papaia sono anche importanti ingredienti di esfoliazione. Poiché il processo di esfoliazione spoglia la pelle dei suoi oli naturali, è molto importante ricostituire l’umidità persa idratandola.

5- Limone sulla pelle

Limone e ananas sono i preferiti di sempre per le maschere fatte in casa. Entrambi questi alimenti sono ricchi di vitamina C e alfa idrossiacido. Il primo aiuta a formare il collagene sulla pelle, mentre il secondo migliora le linee sottili e riduce le rughe esistenti.

L’ananas è anche ricco di bromelina, una miscela di enzimi che aiutano a liberarsi delle cellule morte della pelle. Mangiare limone e ananas è di grande aiuto per mantenere una pelle dall’aspetto giovane. Per una spinta in più, usa questi due alimenti come maschere per il viso. Strofina una fetta di limone o ananas sul viso con un movimento circolare, facendo attenzione a non irritare la pelle su guance, fronte e mento.

Lascia agire questi ingredienti per circa dieci minuti, quindi risciacqua il viso con acqua tiepida. Le fette di cetriolo e anguria sono anche molto utili per la pelle.

6- Sostituisci il caffè con il cacao

Uno studio del 2006 pubblicato su The Journal of Nutrition sottolinea che il cacao è un’arma della natura molto efficace contro la perdita d’acqua della pelle, la cattiva circolazione e i danni UV. Il cacao è ricco di catechine ed epicatchine, due flavanoli che proteggono la pelle dai raggi del sole, migliorano la circolazione delle cellule della pelle e aumentano l’idratazione, rendendo la pelle più sana e levigata.

7- Non pulire il viso troppo spesso

Eliminare lo sporco in eccesso e il trucco dalla pelle è un passaggio necessario per mantenere una pelle dall’aspetto giovane. Tuttavia, non lavare il viso con sapone più di due volte al giorno, poiché farai più danni che benefici alla pelle. Detergi la pelle al mattino e alla sera con un sapone delicato e idratante.

8- Il massaggio facciale è d’obbligo

Il massaggio facciale migliora la circolazione sanguigna e stimola la circolazione dell’ossigeno, migliorando le condizioni della pelle della pelle. Per massaggiare il viso, usa la punta delle dita per fare un movimento circolare dalla nuca alla fronte. È meglio massaggiare il collo e il viso quando al risveglio.

9- Bevi un bicchiere di vino rosso

Uno studio su donne trentenni, quarantenni e cinquantenni a cui è stato chiesto di consumare pillole contenenti estratto di vino rosso per sei settimane ha riscontrato un significativo miglioramento dell’elasticità della loro pelle. I rapporti dello studio indicano che i soggetti si sentivano più giovani.

Tuttavia, è importante non prendere l’abitudine di fumare quando si beve un bicchiere di vino rosso, poiché i prodotti contenuti nelle sigarette causano l’invecchiamento cutaneo.

10- Uno stile di vita sano

Dormi abbastanza, non passare troppo tempo al sole, fai esercizio fisico e segui una dieta sana che include frutta e verdura, perché se segui i suggerimenti precedenti e conduci uno stile di vita stressante, gli effetti saranno meno efficaci.

Ti potrebbe interessare anche >>> Come capire se una maschera è adatta al tuo tipo di pelle