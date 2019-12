Alimenti da assumere per essere sempre giovani e sani

Ci sono 10 alimenti che sono un elisir di lunga vita. Scopriamo quali sono, così da poterli inserire sulla nostra tavola con regolarità.

Alimenti che allungano la vita

Tutti desiderano vivere al lungo, tutto parte dalla tavola, ormai i film e i libri ne parlano da sempre, eppure sono diverse le persone diffidenti.

Seguire una determinata alimentazione, ci aiuta a vivere a lungo, fin dall’antichità, l’uomo ha cercato un modo per conservare la giovinezza ed evitare le conseguenze dell’età che avanza.

Ma grazie alla tecnologia, ci sono diversi metodi che ci permettono di mantenerci giovani, ma lo buono stato di salute è importante e non solo bisogna essere anche attivi.

Conoscete il segreto per vivere a lungo e conservare la giovinezza?

Noi di CheDonna.it si, ecco gli alimenti che ci permettono di vivere a lungo, associando però un’esercizio fisico.

Alimenti che allungano la vita

Verdure a foglia verde

Prima di elencarvi gli alimenti che ci allungano la vita, bisogna fare una premessa, ognuno di esso, può essere benefico o dannoso per la nostra salute, in base alle quantità assunte.

Chiedete sempre il parere al vostro medico, al fine di essere sicuri che faccia veramente bene al vostro corpo.

1- Verdure a foglia verde

Le verdure come spinaci, scarole, bietole, cime di rapa, broccoli e lattuga, contengono molto calcio e quindi ci aiutano a prevenire l’ osteoporosi. Questa patologia si sviluppa già a partire dai 30 anni di età, in quanto la massa ossea tende a diminuire, questo provoca fratture e diverse lesioni che influiscono sulla salute.

I broccoli sono tra le verdure più utili per contrastare lo sviluppo di certe malattie, contiene la vitamina A e C, che vanno a rafforzare il sistema immunitario.

Inoltre si aiuta a prevenire il cancro e le malattie cardiache.

2- Carni bianche

Il tacchino, il pollo e il pesce sono da preferire rispetto alle carni rosse, in quanto contengono solo il 25% di calorie in meno. Inoltre sono utili per ridurre il consumo di grassi, contengono sali minerali come lo zinco e il ferro, che favoriscono l’azione dei globuli rossi. Uno studio ha dimostrato che consumare regolarmente le carni bianchi, si rafforza e protegge il sistema nervoso.

3- Frutti rossi

I frutti rossi rispetto ad altri frutti, contiene sostanze antiossidanti, che prevengono le infezioni urinarie, inoltre sono ricchi in vitamina C e flavonoidi, quindi proteggono il corpo e prevengono le malattie cardiache.

4- Avocado

Proseguiamo con la frutta, l’avocado è è ricco in vitamine e aiuta a prevenire molte malattie che in genere si sviluppano durante l’età adulta.

Quindi se consumiamo regolarmente si aumenta le possibilità di allungare la vita, inoltre da vitalità al corpo, così si migliora la salute. Le vitamine in esse contenute sono: A, B1, B2, B3, B6, D, non solo anche il potassio, che aiuta a controllare la pressione sanguigna e il ritmo cardiaco. In questo modo si previene il rischio di infarto o di altre malattie cardiache.Questo frutto dal buon sapore è ricco di grassi buoni che si rivelano utili nella lotta al colesterolo cattivo.

5-Origano

Studi recenti hanno dimostrato che l’origano contiene un erba aromatica utile per rallentare l’infiammazione dei tessuti e delle articolazioni. Utile soprattutto per prevenire la degenerazione ossea e a rafforzare le ossa.

6- Noci e frutta secca

Le noci e la frutta secca, sono un elisir di lunga vita, in quanto contengono molti minerali come il potassio, magnesio, zinco e selenio.

Uno studio ha rivelato che mangiare 5 noci al giorno per 5 giorni alla settimana migliora il funzionamento del cuore e previene malattie come:

Alzheimer

Depressione

Sclerosi multipla.

7- Miele

Il miele è un alimento molto utilizzato in tutto il mondo, grazie alle sue innumerevoli proprietà benefiche non solo per la cura della pelle, ma anche dei capelli.

Il consiglio è di eliminare lo zucchero, ma utilizzare il miele come dolcificante , in quanto aiuta a rafforzare il cuore e le ossa.

Il miele inoltre aumenta la longevità perché ringiovanisce l’apparato riproduttore femminile.

8- Germe di grano

Il germe di grano è una grande fonte di vitamina E, del gruppo B e di ferro, è utile in quanto aiuta a prevenire l’arteriosclerosi. Studi effettuati, hanno dimostrato che se si consuma regolarmente, combinando una dieta corretta e attività sportiva la vita si può allungare di circa 5 anni.