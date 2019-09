Vittorio Brumotti era a Pescara per un servizio su un quartiere noto come zona di spaccio. Alcuni abitanti della zona si sono scagliati contro di lui.

Vittorio Brumotti aggredito, non è la prima volta. Il popolare inviato di Striscia la Notizia era a Pescara per un servizio su una delle peggiori zone di spaccio in Italia. Il quartiere Rancitelli, più noto a tutti come ‘Ferro di Cavallo’, è tristemente conosciuto ma questa volta c’erano anche le telecamere del tg satirico di Canale 5 ed è scattato il caos.

Brumotti è arrivato mentre erano già in azione i carabinieri di Pescara, impegnati in un blitz antidroga. Quando alcuni abitanti della zona hanno avvistato lui e le telecamere, si sono scatenati, con le donne in prima fila. Urla, spintoni e parolacce che hanno costretto la Polizia ad intervenire. Alla fine Vittorio se l’è cavata con un grosso spavento.

