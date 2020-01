Serena Enardu | Giovanni Conversano spiazza a Pomeriggio 5: “M’inseguiva”

Serena Enardu | Giovanni Conversano negli studi di Pomeriggio 5 ha dichiarato che l’ex fidanzata di Pago lo inseguiva per l’Italia per poter ritornare insieme

Giovanni Conversano è tornato negli studi di Pomeriggio Cinque per parlare della sua passata relazione con Serena Enardu.

Ancora una volta, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne non ha speso belle parole nei confronti dell’influencer sarda, tutt’altro.

Giovanni l’ha dipinta come una persona approfittatrice, che sta sfruttando Pago soltanto per attirare a sé una maggiore visibilità, ma non solo. Giovanni Conversano a Pomeriggio 5 ha rivelato di essere stato lasciato dalla Enardu attraverso e i giornali e quando ha capito che senza di lui i media non erano interessati al suo personaggio, ha fatto di tutto pur di riconquistarlo.

“Mi ha inseguito fino a Lecce” ha esordito Giovanni contro Serena Enardu. “Nonostante sapeva che fossi fidanzato, ha fatto di tutto” ha continuato, specificando che non era interessata a lui ma alla visibilità.

Pomeriggio 5 | Floriana Secondi su Serena Enardu: “E’ meschina”

Oltre al solito scontro tra Giovanni Conversano e Serena Enardu, a Pomeriggio 5 sono stati svelati nuovi retroscena sull’artista sardo Pago. Cosa è successo?

Floriana Secondi ha rivelato di conoscere il manager del concorrente del Grande Fratello Vip e che saprebbe con certezza che dopo la sua rottura con Serena avrebbe scritto ben quattro canzoni dedicate alla loro storia d’amore, ma non solo.

“Sa benissimo che Serena è una persona meschina” ha raccontato Floriana Secondi a Pomeriggio Cinque. “Per questo non tornerà da lei” ha concluso.

Tutti sperano che Pago al GF Vip possa viversi quest’esperienza al meglio, senza l’interferenza di Serena Enardu nella casa più spiata d’Italia.

Insomma, le cose non sembrano mettersi bene per l’ex fidanzata del cantante. Anche se, dopo aver fornito le dovute spiegazioni ai suoi fan, ha preferito non replicare di fronte alle critiche mosse nel corso di questi giorni nei suoi confronti.

Prima dello spazio dedicato a Serena e Pago del Grande Fratello Vip, in studio la moglie di Salvo Veneziano ha difeso suo marito.