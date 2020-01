Pomeriggio 5 | Mamma di Luigi Favoloso a Nina Moric: “E’ un complotto”

Pomeriggio 5 | La mamma di Luigi Favoloso ha deciso di replicare alle accuse di Nina Moric attraverso una lettera inviata a Barbara d’Urso

La mamma di Luigi Favoloso ha deciso di replicare di fronte alle forti accuse mosse da Nina Moric nei confronti di sua figlio.

Nina, da Barbara d’Urso a Domenica Live, ha accusato il suo ex fidanzato di aver usato delle violenza, fisica e mentale, nei suoi confronti e su suo figlio Carlos, avuto con Fabrizio Corona.

Nella lettera inviata a Pomeriggio 5, la mamma di Luigi Favoloso difende suo figlio, affermando che è vittima di un complotto, ma non solo.

Luigi non sarebbe una persona violenta e nemmeno in cerca di visibilità, per questo motivo dubita altamente che quanto affermato da Nina corrisponda alla verità.

Mamma di Luigi Favoloso è d’accordo con lui? Segnalazione a Pomeriggio 5

Le novità sulla sparizione di Luigi Favoloso non finiscono qui. Dopo le accuse di violenza da parte di Nina Moric, Barbara d’Urso è stata in collegamento durante la diretta di oggi di Pomeriggio 5 con due amiche della mamma dell’ex concorrente del Grande Fratello.

Le due donne hanno specificato che non sono assolutamente a conoscenza delle dinamiche di coppia di Luigi Favoloso e Nina Moric, ma che hanno forti dubbi che la loro amica stia mentendo.

Per le due donne, la mamma di Favoloso sta coprendo suo figlio ed è a conoscenza di ogni cosa. Per questo motivo avrebbe ritirato la denuncia su suo figlio.

Le donne hanno deciso di portare la loro testimonianza da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 perché stanche di essere prese in giro da quella che ritenevano una loro amica. Purtroppo tutte le testimonianze raccolte all’interno del programma, sembrano confermare che la sparizione di Favoloso sia volontaria e studiata a tavolino soltanto per far parlare di sé.

Sicuramente Barbara d’Urso, nel corso delle puntate, farà maggiore chiarezza su questo caso che sembra appassionare i suoi fedeli telespettatori.