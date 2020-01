Nina Moric a Domenica Live: “Luigi Favoloso picchiava me e mio figlio”

Nina Moric da Barbara d’Urso a Domenica Live ha confessato che Luigi Favoloso la picchiava, ma non solo. L’ex concorrente del Grande Fratello picchiava anche Carlos, figlio di Nina e Fabrizio Corona

La modella croata Nina Moric a Domenica Live ha finalmente rivelato la sua verità su Luigi Favoloso, il suo ex fidanzato che sarebbe recentemente scomparso da 15 giorni.

L’ospite di Barbara d’Urso ha dichiarato di essere stata picchiata da Luigi, ma non solo. Il suo ex, oltre a fare violenza su di lei, avrebbe picchiato più volte anche suo figlio Carlos, il figlio avuto dalla precedente relazione con Fabrizio Corona.

Luigi Favoloso picchiava Nina Moric. Questa tesi era stata anche suggerita negli scorsi giorni a Pomeriggio 5 da alcune persone vicine alla coppia.

Leggi anche:

Luigi Favoloso | Le prime segnalazioni dopo la scomparsa

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Nina Moric a Domenica Live: “Luigi Favoloso mi picchiava”

Nina Moric, dopo aver confidato di aver subito violenza da Luigi Favoloso, ipotesi già avanzata ad inizio settimana facendo arrabbiare Barbara d’Urso in diretta, ha rivelato inoltre che il suo ex non è davvero scomparso come vorrebbe far credere, ma non solo.

Nina ha dichiarato che Luigi avrebbe organizzato il tutto soltanto per ottenere una maggiore visibilità e che sua madre sarebbe a conoscenza di ogni cosa.

Per questo motivo, nelle scorse ore, la madre avrebbe ritirato la denuncia per la scomparsa di Luigi Favoloso. Nina Moric da Barbara d’Urso a Domenica Live è scoppiata in un pianto liberatorio, ammettendo anche nel corso di questi mesi ha scelto di farsi seguire da una psicoterapeuta; in modo tale da poter uscire da questa brutta situazione in cui si è ritrovata.

L’ospite di Barbara d’Urso ci ha tenuto a precisare che lei non ha nulla a che fare con quanto organizzato da Luigi Favoloso e della sua presunta sparizione, anzi. La Moric ha affermato di aver finalmente trovato il coraggio di interrompere la loro relazione da qualche mese.

La d’Urso è rimasta davvero senza parole, perché mai si sarebbe aspettata una confessione del genere dalla sua ospite, ma non finisce qui. Luigi Favoloso ricatta Nina Moric, inviandole delle foto private in modo tale da incuterle timore per non farle raccontare la sua versione della storia in tv.