Luigi Favoloso | Le prime segnalazioni dopo la scomparsa

Luigi Favoloso, l’ex gieffino scomparso da giorni, è stato avvistato lontano da casa.

Da ieri, la notizia della scomparsa di Luigi Favoloso ha fatto il giro del web, mettendo tutti sull’attenti. L’ex compagno della Moric, infatti, ha fatto perdere ogni traccia di se dal 29 Dicembre, giorno in cui dopo aver detto di voler passare qualche giorno da solo prima di Capodanno, è andato via da casa senza più dare notizie.

A rendere nota la cosa sono state la stessa Nina con un commento su Instagram e la madre del ragazzo che si è detta da subito preoccupata per la sua sparizione.

La notizia ha fatto così scalpore da essere ripresa anche a Pomeriggio 5 dove ieri sono giunte le prime segnalazioni da parte del pubblico da casa.

Luigi Favoloso: ecco dove si troverebbe secondo le prime segnalazioni

La notizia sulla scomparsa di Favoloso è diventata di dominio pubblico grazie ad un post della sua ex compagna che sui social lo aveva “accusato” di essere sparito per far allarmare chi lo ama.

Un commento che è stato subito criticato dalla madre che, invece, si è detta preoccupata per il figlio, sostenendo non fosse da lui un simile atteggiamento.

Leggi anche -> Luigi Favoloso rivela: “ho ricattato il Grande Fratello”

A dare qualche notizia in più ci ha pensato Barbara d’Urso che, durante Pomeriggio 5, ha fatto sapere di aver ricevuto delle segnalazioni.

Sembra infatti che qualcuno lo abbia avvistato proprio il giorno della scomparsa.

Dalle ricostruzioni fatte, l’ex gieffino si sarebbe quindi allontanato da Napoli il 29 Dicembre, prendendo un treno per Milano e scendendo alla stazione di Rogoredo. In seguito sarebbe stato avvistato anche in zona Brera.

Da alcune foto mostrate in diretta e commentate dalla stessa madre, immediatamente raggiunta dalla redazione di Pomeriggio 5, sembrerebbe che si tratti proprio di Luigi in quanto anche il giubbino argentato che indossava nelle stesse è effettivamente suo.

Leggi anche -> Grande Fratello: Luigi Favoloso e il clamoroso post dopo squalifica

Resta quindi il mistero del perché di questa scomparsa e della scelta di non farsi più vivo neppure con la madre.

Al momento, purtroppo, non ci sono altre notizie, ma le indagini sono più che mai attive.

La madre ha infatti fatto sapere di aver fatto regolare denuncia anche alla polizia.