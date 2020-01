Domenica Live: perché Elga Enardu ha dato buca a Barbara d’Urso

Domenica Live | Elga Enardu avrebbe dovuto essere ospite oggi da Barbara d’Urso per difendere sua sorella Serena Enardu, ma all’ultimo minuto ha scelto di non presentarsi in puntata svelando su Instagram il motivo di tale scelta

A Domenica Live è stata improntata una grossa fetta del talk dedicato alla cronaca rosa alla quarta edizione del Grande Fratello Vip.

In studio, tra i vari ospiti scelti da Barbara d’Urso, avrebbe dovuto esserci anche Elga Enardu, gemella di Serena che aveva chiesto alla conduttrice la possibilità di poter intervenire in puntata a difendere sua sorella.

Barbara aveva accettato l’invito ricevuto, ma Elga ha dato buca all’ultimo minuto spiegando su Instagram il motivo di tale scelta.

“E’ vero” ha esordito Elga Enardu dopo Domenica Live. “Ho chiesto di intervenire in puntata per difendere mia sorella, avevo deciso di pancia” ha spiegato l’ex protagonista di Uomini e Donne sui social. “Ma ho deciso di non andare, non ho voglia di confrontarmi con gente di basso livello” ha concluso la Enardu. A chi si riferiva?

Elga Enardu assente da Barbara d’Urso: “C’è gente di basso livello”

Elga Enardu, come anticipato, aveva richiesto di poter intervenire da Barbara d’Urso a Domenica Live per poter difendere sua sorella Serena dalle dure accuse fatte da Giovanni Conversano a Pomeriggio 5.

Barbara ha però spiegato in puntata che la sorella di Serena Enardu non ha voluto più prendere parte alla trasmissione. La Enardu ritiene che nel salotto televisivo della d’Urso ci sia gente di basso livello con cui non ha assolutamente voglia di volersi confrontare.

Molto probabilmente Elga si riferiva al suo ex cognato Giovanni Conversano, con cui ha già discusso a distanza durante la messa in onda di Temptation Island Vip.

Elga però, dopo aver spiegato la sua assenza a Domenica Live, ha condiviso alcuni messaggi dei fan in cui venivano utilizzate fortissime parole nei confronti degli opinionisti di Barbara d’Urso.

Una nuova guerra social sta per scoppiare? Intanto, prima dell’intervento di Elga, in studio Nina Moric ha confidato di aver subito violenza da Favoloso.