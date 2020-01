Luigi Favoloso | L’ultima news che lo riguarda fa arrabbiare la d’Urso

Ieri a Pomeriggio 5, Barbara d’Urso si è arrabbiata in diretta per via di un’affermazione su Luigi Favoloso.

Procedono le ricerche per Luigi Favoloso, l’ex di Nina Moric che il 29 Dicembre è uscito di casa per non tornare più, facendo perdere le sue tracce.

Dopo la denuncia alla polizia fatta dalla madre, anche i media hanno iniziato ad occuparsi del problema e attraverso Pomeriggio 5, il programma di Barbara d’Urso, sono già arrivate le prime segnalazioni.

Secondo alcuni utenti che si sono messi in contatto con la redazione, Favoloso sarebbe stato visto infatti prima su un treno diretto a Milano e poi nella zona di Brera.

Ieri, però, in seguito a nuove informazioni, la d’Urso sembra aver perso la pazienza.

Le nuove indiscrezioni su Favoloso e la reazione della d’Urso

Ieri, a Pomeriggio 5, si è tornati a parlare di Luigi Favoloso e della sua scomparsa.

La d’Urso si è così messa in collegamento con Nathan un amico comune di Faboloso e della Moric che ha dato nuove informazioni su quanto avvenuto prima della scomparsa di Luigi da casa.

Secondo quest’amico comune, infatti, Luigi e Nina avrebbero litigato per problemi di gelosia. Favoloso, infatti, avrebbe accusato la Moric di averlo tradito.

Quel che ha destato stupore in studio, però, è stata un’affermazione di Nathan che ad un certo punto ha dichiarato che la Moric avrebbe cacciato Luigi da casa per via di un gesto gravissimo che questi avrebbe attuato contro di lei.

Parole che hanno subito innervosito la d’Urso che ha chiesto spiegazioni senza però riuscire ad averne. A quel punto, quindi, Barbara ha dichiarato di non ritenere Luigi in grado di azioni contro una donna ma che se mai ne avesse fatte si arrabbierebbe moltissimo.

Parole alle quali Nathan ha risposto semplicemente dicendo che ciò che ha fatto è addirittura più grave e che, tra le altre cose, a suo avviso, Luigi starebbe agendo per ottenere attenzioni. Una prova di ciò sarebbe il suo aver reso privato il profilo di Instagram, cosa che in genere si fa per attirare più follower.

Un mistero ancora tutto da risolvere, quindi, specie se si pensa che poco dopo una telefonata della madre di Favoloso avrebbe rimescolato le carte.

Secondo la donna, infatti, Nina non sarebbe per nulla arrabbiata con suo figlio e tra i due non ci sarebbe stata alcuna lite.

Eppure, altre persone come Veronica Satti (anche lei in collegamento) avrebbero asserito che Nathan non mente.

Quale sarà, quindi, la verità? Restate sintonizzati per i prossimi sviluppi.