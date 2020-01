Con l’arrivo della stagione invernale il nostro organismo deve sopperire al fabbisogno energetico che aumenta. Cosa si può mangiare? Scopriamolo.

Con l’arrivo delle basse temperature, si sa che aumenta il fabbisogno di energia del nostro organismo, quindi l’istinto ci porta a mangiare più del dovuto, magari facendo più pasti nell’arco della giornata.

Secondo alcuni nutrizionisti, l’uomo è programmato per la termoregolazione, quindi anche con il freddo riesce a mantenere regolare la temperatura interna. Infatti sono tante le persone che durante l’inverno, stanno a casa a consumare cibi caldi, aumentando così l’apporto energetico.

Scopriamo quali cibi assumere per riscaldarsi in inverno.

Come reagisce il nostro organismo alle basse temperature

Il freddo ci porta ad uscire di meno e stare a casa a mangiare sul divano, per recuperare le calorie perse, ma è pur vero che questo va a discapito della nostra salute.

Quando le temperature esterne sono basse, il nostro corpo cerca di non disperdere calore, questo però comporta un dispendio di energia.

In questo caso, quindi si consumano più calorie, ma se ne assumono altre, consumando cibo, anche se non si fa appetito, ma è solo un bisogno per mantenere costante la temperatura corporea.

La soluzione perfetta per evitare l’eccesso di calorie durante il freddo è variare le nostre abitudini alimentari, secondo i nutrizionisti, in inverno siamo esposti alle rigide temperature per poco tempo. Infatti la maggior parte della giornata la trascorriamo a casa,in ufficio, in palestra, insomma in luoghi chiusi e caldi. Questo significa che il nostro fabbisogno energetico resta pari a quello delle altre stagioni.

In caso contrario, se stiamo esposti a basse temperature per un tempo più lungo, aumenta il dispendio di energia e di conseguenza il fabbisogno energetico.

Ma perchè accade ciò?

Secondo gli esperti, la maggior parte dell’energia viene utilizzata per mantenere la temperatura standard all’interno del nostro organismo. Basti pensare che quando sentiamo freddo, si verificano i brividi, dovuti alle contrazioni muscolari ritmiche che vanno a trasformare il grasso bianco in grasso bruno per generare calore.

Ma quali sono i cibi da preferire durante la stagione invernale per apportarci calore?

Scopriamolo.

Alimenti da assumere in inverno

Con l’arrivo delle stagioni, vanno sempre apportate delle modifiche alla dieta quotidiana, perchè cambia il fabbisogno energetico.

Per stare in buona salute, l’alimento che non deve assolutamente mancare nella nostra dieta è lo yogurt, che dovrebbe essere consumato ogni giorno, anche due volte al giorno.

Lo yogurt contiene i fermenti lattici probiotici, i quali hanno un’azione antinfiammatoria e disintossicante, utile per il benessere del nostro organismo.

Ecco i benefici dello yogurt:

potenzia i batteri benigni

migliora l’umore

riduce il rischio di depressione: che normalmente è associato con la diminuzione delle ore di luce solare durante l’inverno.

I formaggi sono un altro alimento che il nostro corpo può mangiare tranquillamente quando fuori fa freddo, ecco quelli consigliati:

grana Padano

parmigiano Reggiano

Entrambi ci proteggono dalle malattie tipiche del freddo.

Non può mancare sulle nostre tavole, gli alimenti che contengono la vitamina C:

kiwi

ribes

arance e mandarini

broccoletti

peperoni

L’inverno ci offre frutti come le mele e le pere, dal sapore molto dolce, pensare di preparare una macedonia fredda, non ci entusiasma, che ne dite di cucinare al frutta?

Ecco come:

tagliate la frutta

cucinatela in una casseruola per qualche minuto: la frutta si cuocerà nel suo zucchero naturale, quindi non aggiungetene altro.

Perfetta da gustare per scaldarsi, è un prodotto naturale senza zuccheri aggiunti.

Anche le zuppe e un bel piatto di legumi, sono degli ottimi cibi antifreddo, consumate pure ceci, lenticchie, fagioli o una zuppa di cereali e legumi.

La pasta con i legumi è un piatto unico, che potete mangiare sia a pranzo che a cena, aggiungete l’aglio o la cipolla come preferite.

Le bevande consigliate sono:

premuta di arance

brodo vegetale: ha il vantaggio di riscaldare subito, pur non apportando particolari benefici nutrizionali.

Non dimenticate le spezie, che sono tra gli alimenti da mangiare in inverno, ecco quali:

peperoncino

zenzero

Entrambi sono cibi antifreddo che riscaldano le nostre tavole, le potete aggiungere tranquillamente ai vostri piatti, basta avere solo un pò di fantasia.