Dieta d’inverno, i cibi giusti per la stagione fredda

Nei mesi più lunghi e freddi dell’anno cosa dobbiamo mangiare pere essere sempre in forma? La dieta d’inverno risponde a questa domanda.

L’inverno come sappiamo è il momento in cui ci lasciamo più andare. Il freddo ci porta a fare meno sport e ci invita a mangiare di più, ma tra queste righe voglia parlarvi della dieta invernale.

La dieta invernale non è un regime alimentare drastico ma ci farà perdere peso gradualmente, arrivando all’estate tranquilli. Sarà una dieta ricca di piatti caldi, quindi spazio a zuppe e passati di verdura.

Ma entriamo più nel dettaglio di questo programma partendo dalla colazione. Potremo scegliere a giorni alternati o una tazza di latte scremato o di thé verde caldo. Lo accompagneremo con 3 fette biscottate o del muesli. E insieme a questo anche una buona spremuta d’arancia che ci aiuterà ad aumentare le difese immunitarie.

Dieta inverno, i consigli per non prendere chili nella stagione fredda.

Come in ogni dieta,anche in quella d’inverno consigliamo uno spuntino che come spesso accade deve essere un frutto. Ideale la mela frutto stagionale che è ricca di vitamine e di sali minerali.

Chi lo ha detto che chi è a dieta non può mangiare la pasta? La nostra dieta invernale ci offrirà per pranzo di poter scegliere. Pasta o riso integrali con dei condimenti molto semplici come pomodori freschi. In alternativa a pasta e riso diciamo sì anche a minestre di verdure, broccoli, cavolo nero, verza cavolfiore. In questa dieta non possono poi mancare alimenti ricchi di vitamine come carciofi, finocchi o zucca.

Spuntino anche per il pomeriggio e in questo caso optiamo per frutta secca: noci e mandorle la fanno da padrone. Si passa alla cena dove dobbiamo dare la precedenza alle proteine. Spazio a tutti i tipi di carne, uova, latticini light accompagnati sempre da un contorno di verdura di stagione.

Ci sono poi accorgimenti da cui non possiamo prescindere. Come quello di ricordarci di bere molto almeno 2 litri di acqua al giorno che ci permetterà di eliminare i liquidi. Ricordiamoci poi che non ci può essere dimagrimento senza attività fisica che può essere anche solo una camminata di almeno mezz’ora al giorno.

Non ci resta che provare questo tipo per non farci poi trovare impreparati in seguito per la prova costume.

Potrebbe interessarti anche >>>

Le regole da usare in cucina per conserve alimentari sicure

Mani pulite: regole per l’igiene perfetta

I colori della verdura in tavola: scopri i benefici per il corpo e le ricette

La varietà di frutta autunnale: scopri le ricette e le proprietà benefiche

Purificarsi da veleni e pesticidi? Da oggi si può, grazie all’alimentazione biologica

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI