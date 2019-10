Lo yogurt è un alimento consumato sia a colazione che per uno spuntino. Scopriamo le proprietà benefiche e come sceglierlo quando andiamo al supermercato

Yogurt come sceglierlo Fonte: Istock-Photos

Lo yogurt è un alimento molto salutare e anche molto antico, la testimonianza scritta risale ad un testo di Plinio il Vecchio, anche se si narra che la sua scoperta risale fin dai tempi della preistoria. Il medico bulgaro Stamen Grigorov già agli inizi del ‘900, ha iniziato a credere nelle virtù dello yogurt, isolò uno dei due batteri responsabili della fermentazione del latte. Il collega russo, Il’ja Mečnikov ipotizzò che ci fosse un legame tra la longevità della popolazione bulgara e il consumo quotidano di yogurt. Mečnikov insieme ad un imprenditore Carasso idearono il primo impianto industriale di produzione dello yogurt.

Questo alimento deriva dal processo di fermentazione di due batteri, lo Streptococcus thermophilus e al Lactobacillus bulgaricus, che per magia quando vengono aggiunti al latte fresco si riproducono in maniera rapida. Il latte utilizzato può essere sia di capra che di vaccino, i batteri nel latte vanno a scindere il lattosio e lo trasformano in acido lattico.

Da questo processo semplice, ma bisogna porre attenzione nasce lo yogurt. In commercio ne esistono diversi, con diverse proprietà benefiche per il nostro organismo, cerchiamo di capire le proprietà e quale è adatto a voi.

Che cosa è lo yogurt?

E’ un alimento molto prezioso per il nostro organismo ecco è un grande alleato dell’intestino e non solo. Dopo averlo consumato, i batteri contenuti al suo interno, vengono distrutti dall’ambiente acido dello stomaco, perciò non apportano all’organismo dei benefici diretti. Per questo motivo nei banchi frigo , si trovano yogurt con probiotici e fermenti lattici, che secondo l’OMS “se assunti in quantità adeguata, apportano un beneficio alla salute dell’ospite”.

Proprietà benefiche

Lo yogurt ha molteplici proprietà che lo rendono un alleato di una dieta equilibrata nella vita di tutti i giorni. E’ un alimento:

previene le infezioni intestinali

rafforza il sistema immunitario

produce antibiotici naturali

stimola l’attività intestinale contrastando la stitichezza

contrasta l’ipercolesterolemia se contiene fitosteroli

riequilibra l’organismo in caso di dissenteria

previene l’osteoporosi

aumenta la sazietà

rafforzare le ossa

è adatto per chi soffre di intolleranza al lattosio

riequilibra la flora batterica intestinale

facilita la digestione

previene il tumore al colon ed al seno

favorisce il ricambio della bile

previene danni al fegato grazie alla vitamina B

aiuta a regolare la pressione arteriosa;

Cosa contiene

Fonte: Istock

minerali: calcio, sodio, fosforo, potassio, magnesio, ferro, zinco, fluoro, selenio e rame;

vitamine: B1, B3, B6, B12, C e PP;

vitamine del gruppo A: che combattono i radicali liberi e svolgono quindi un’importante funzione antiossidante;

vitamina B2: altamente energizzante;

vitamine del gruppo H: utili per unghie e capelli durante i cambi di stagione;

acido pantotenico;

vitamina PP;

proteine: aminoacidi essenziali che il corpo non è in grado di sintetizzare autonomamente;

grassi;

fermenti probiotici: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus lactis, Bifidobacterium bifidum;

fermenti lattici: Lactobacillus bulgaricu e streptococcus thermophilus;

carboidrati.

poco calorico: apporto energetico basso rispetto ad altri prodotti lattiero-caseari;

contiene zuccheri naturalmente presenti nel latte: si riferisce solo a quello naturale.

Quali acquistare

Fonte: Istock

In commercio sono diversi gli yogurt ecco quali sono:

intero

magro

vegetale

greco

con frutta

arricchito con fermenti lattici.

Quindi c’è la possibilità di poter scegliere in base ai propri gusti e alle proprie esigenze, quando andate al supermercato, potete davvero trovarvi davanti ad ampia scelta, non sapendo dove orientarvi.

1.Yogurt alla frutta

Quando dovete acquistarlo non lasciatevi ingannare dall’abbinamento yogurt-frutta, perchè il più delle volte la quantità di frutta contenuta è praticamente nulla.

Nonostante la dicitura “yogurt alla frutta”, tecnicamente corretta, la presenza di frutta va attentamente valutata in quanto è spesso veramente modesta. Se andate a leggere le etichette nutrizionali, si può notare che la quantità di frutta sull’intero prodotto è limitato, il più delle volte attorno al 9-10%. Quindi non pensate di sostituire la frutta fresca con lo yogurt alla frutta.

2.Yogurt magro

Per essere definito merceologicamente “magro” , la legge italiana stabilisce che “lo yogurt deve avere un contenuto di lipidi pari o inferiore all’1%” . Anche in questo caso bisogna leggere attentamente le etichette, perchè raramente aggiungono gli zuccheri, sotto forma di fruttosio, succo d’uva o aspartame, così che aumenta il contenuto calorico.

Questo tipo di yogurt è ideale per chi preferisce personalizzarlo al momento del consumo, quindi acquistate il classico yogurt bianco, fatto soltanto da latte acidificato, e poi potete mettere :

cucchiaino di miele

frutta fresca

mandorle.

4. Yogurt probiotico

E’ un prodotto che contiene fermenti probiotici, cioè fermenti lattici vivi in grado di sopravvivere agli ambienti acidi dello stomaco. Gli yogurt probiotici, apportano diversi benefici per il nostro organismo:

migliora i sintomi dell’intolleranza al lattosio

stimola il sistema immunitario

migliora i sintomi della sindrome dell’intestino irritabile

riduce i sintomi della depressione

diminuisce il rischio di diarrea: soprattutto associata agli antibiotici nei bambini e negli adulti;

5. Yogurt greco

È lo yogurt più bilanciato per proteine, carboidrati e grassi e ha un potere altamente saziante. Subisce tre processi di filtrazioni in questo modo perde molto sodio e lattosio conservando una maggior quantità di proteine.

6.Yogurt vegetali

Gli yogurt vegetali sono state ideati per chi è ha:

intolleranze al lattosio

vegani

colesterolo alto

segue una dieta ipocalorica.

Caratteristiche nutrizionali dello yogurt

Un vasetto da 100 grammi di yogurt bianco intero, senza zuccheri aggiunti, è composto da:

87% di acqua

3,5% proteine

3,9% lipidi

3,6%% glucidi

1,2% acido lattico.

Se lo yogurt è scremato o parzialmente scremato si abbassa di conseguenza la percentuale di lipidi, ovvero dei grassi: