Pomeriggio 5 | La mamma di Luigi Favoloso ha telefonato in diretta per informare di aver ritirato la denuncia per la scompara di suo figlio. Barbara d’Urso è rimasta senza parole. Perché compiere un tale gesto?

A Pomeriggio 5 è successo l’impensabile durante la diretta di oggi.

La mamma di Luigi Favoloso ha ritirato la denuncia che indicava la scomparsa dell’ex fidanzato di Nina Moric. Il motivo?

L’uomo, nelle scorse ore, avrebbe mandato una mail a sua mamma, rassicurandola sulle sue condizioni. La donna, quindi, si sarebbe tranquillizzata, nonostante stamattina a Mattino 5 sembrava tutt’altro che tranquilla, ritirando la denuncia alle forze dell’ordine.

Barbara d’Urso è rimasta senza parole a Pomeriggio Cinque, apparendo, come tutti i telespettatori, decisamente poco convinta dalla spiegazione fornita dalla donna.

Pomeriggio 5: Barbara d’Urso commenta la scomparsa di Favoloso

A Pomeriggio 5, dopo le prime segnalazioni su Luigi Favoloso, si è provato a far luce su questa vicenda che non sembra convincere il pubblico del piccolo schermo. Il motivo? Ci sono fin troppe segnalazioni sull’ex di Nina Moric.

La conduttrice di Pomeriggio Cinque è rimasta profondamente colpita dal gesto della mamma di Favoloso di ritirare la denuncia.

A Barbara d’Urso è apparso piuttosto strano che la mamma abbia voluto ritirare la denuncia della scomparsa di Luigi, quando non ha sue notizie da ben 13 giorni. Ma non solo.

Oltre alla segnalazione che ha fatto arrabbiare la d’Urso, una ragazza ha testimoniato che Luigi Favoloso ci avesse provato con lei dopo che Nina Moric l’ha sbattuto fuori di casa, ma non finisce qui.

La ragazza in questione ha anche confidato che Luigi si sarebbe messo d’accordo con un paparazzo, Alex Fiumara. Alex è un nome già noto al pubblico di Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso in quanto avrebbe organizzato il finto scoop che ha coinvolto Ambra Lombardo e Kikò Nalli.

Quale sarà mai la verità? Luigi Favoloso è davvero scomparso oppure ha organizzato il tutto per avere un po’ di visibilità in più, visto che dopo la sua partecipazione al Grande Fratello e man mano sparito dal piccolo schermo?