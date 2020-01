Grande Fratello Vip 2020 | Salvo Veneziano squalificato

Salvo Veneziano squalificato dal Grande Fratello Vip 2020: dopo le frasi choc su Elisa De Panicis, arriva il provvedimento disciplinare richiesto dal web.

Salvo Veneziano è stato ufficialmente squalificato dal Grande Fratello Vip 2020. L’annuncio arriva dalla produzione del reality show condotto da Alfonso Signorini che ha diramato un comunicato in cui fa sapere che il siciliano ha lasciato immediatamente la casa in seguito alla gravità delle frasi pronunciate su Elisa De Panicis.

Salvo Veneziano dal Grande Fratello Vip 2020: “le sue affermazioni hanno violato le regole del programma”

Dopo aver visionato il filmato in cui Salvo Veneziano parla di Elisa De Panicis utilizzando dei termini gravissimi, la produzione del Grande Fratello Vip 2020, in seguito alla protesta del pubblico, ha ufficialmente squalificato il concorrente come si legge in un comunicato pubblicato su Twitter.

“Salvo Veneziano squalificato dal Grande Fratello Vip. Il provvedimento è stato preso a causa di alcune sue espressioni e affermazioni che hanno violato le regole e lo spirito stesso del programma. Essere un concorrente – gli è stato riferito leggendoli la motivazione del suo allontanamento – comporta delle responsabilità importanti, sia nei confronti del pubblico, sia nei confronti degli altri inquilini della Casa. Come conseguenza della squalifica, Salvo deve abbandonare immediatamente la casa e il gioco. Il televoto di questa settimana è quindi annullato. Tutti gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati“, si legge.

A difendere Salvo è la moglie, Giusy Merendino che, oltre ad aver parlato ai microfoni di Pomeriggio 5, su Instagram, ha scritto:

“Pur non condividendone forma e contenuto, le affermazioni ‘colorite’ di mio marito all’interno della casa del Grande Fratello mi portano a suggerire, stimolare una diversa interpretazione, in quanto assicuro che l’uomo con cui vivo da 20 anni, padre dei miei figli, non è assolutamente, affatto, un uomo violento ma tutt’altro! È una dinamica di gruppo tipica quella della ‘competizione seduttiva’ come gioco in gruppo, tanto tra il genere maschile quanto tra quello femminile!“, scrive ancora Giusy. “Chiedo scusa io a nome suo se alcune sue affermazioni hanno leso o urtato la sensibilità di alcune donne. Pur essendo consapevole che il grande fratello un programma con un ‘elevata esposizione mediatica Ricordo a tutti che è un gioco. Questo dovrebbe rimanere“.