GF Vip | Ivan Gonzalez durante la sua presentazione al reality di Alfonso Signorini ha detto di non aver mai scelto una donna in vita sua. La sua ex Sonia Pattarino, scelta di Ivan al Trono Classico di Uomini e Donne, non poteva non commentare quanto detto dal modello spagnolo in puntata

Lo spagnolo Ivan Gonzalez al GF Vip è entrato da qualche ora nella casa più spiata d’Italia e ha già creato non pochi scompigli nel mondo esterno.

Durante il video di presentazione, l’ex tronista di Uomini e Donne non solo non ha fatto cenno alla sua esperienza italiana al Trono Classico, ma ha perfino dichiarato di essere sempre stato scelto dalle donne e di non averne mai scelto una.

La reazione di Sonia Pattarino di Uomini e Donne, scelta di Ivan al Trono Classico, non è tardata ad arrivare. “Non ha mai scelto, eh?” ha replicato Sonia Pattarino. “Ecco chi è davvero il Gonzalez!”

Sonia Pattarino sbotta con Ivan Gonzalez dopo il GF Vip

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Sonia Pattarino non le ha mandate di certo a dire ad Ivan Gonzalez al Grande Fratello Vip.

Non è passata inosservata, infatti, la scelta del modello di non menzionare la sua esperienza al programma di Maria De Filippi. Tant’è che in molti si sono chiesti se Ivan ha rinnegato il Trono Classico.

Sonia ha prontamente commentato la “svista” del suo ex, facendo particolarmente attenzione alla frase del Gonzalez: “Non ho mai scelto una donna in vita mia. Sono sempre stato scelto da loro”.

“Quindi le donne lo avrebbero sempre scelto?” ha esordito Sonia Pattarino sul GF Vip. “Lui non ha mai scelto nessuna, vero?” ha proseguito l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, accompagnando il tutto con alcuni scatti provenienti dallo speciale in prima serata del Trono Classico dove Ivan Gonzalez faceva la sua scelta.

“Signore e signori” ha concluso Sonia pubblicando le prove che mostrano che quanto affermato da Ivan Gonzalez al Grande Fratello Vip è totalmente falso. “Ecco chi è realmente Ivan”.

Anche se il bel modello spagnolo, dalla sua parte, può fare affidamento su Ursula Bennardo che di recente ha svelato uno strano retroscena su di lui.