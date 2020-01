GF Vip | Ivan Gonzalez ha iniziato a raccontare qualcosa di più del suo passato agli altri coinquilini della casa, raccontando del suo difficile rapporto con il padre

E’ tempo di confessioni al GF Vip! L’ex protagonista del Trono Classico di Maria De Filippi ha confidato ad Adriana Volpe di avere un rapporto molto difficile con i suoi genitori.

In particolar modo, Ivan Gonzalez al Grande Fratello Vip ha raccontato che di recente aveva ripreso i rapporti con suo padre, ma quando lui gli ha chiesto di prendere il suo cognome ( Ivan ha quello dei nonni) il loro legame è tornato a vacillare.

“L’ho trovata una mancanza di rispetto” ha spiegato il modello spagnolo. “I miei nonni mi hanno cresciuto e sono fiero di portare il cognome di entrambi” ha concluso visibilmente emozionato.

Il modello Ivan Gonzalez al GF Vip, che di recente è stato attaccato dalla sua ex fidanzata Sonia Pattarino, ha raccontato di non avere rapporti con i suoi genitori. Anche se di recente aveva provato a recuperare il suo rapporto con suo padre.

Il concorrente di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip ha raccontato che dopo la richiesta di cambiare il cognome ha deciso di prendere un po’ le distanze, anche se spesso avverte la mancanza del suo papà.

“Mi ha anche scritto dicendomi che gli manco tantissimo” ha spiegato Ivan Gonzalez del GF Vip. “Ma non gli ho risposto” ha proseguito il modello. “Non so perché non l’ho fatto. Volevo farlo, manca anche a me, ma non ci sono riuscito” ha concluso l’ex tronista di Uomini e Donne.

La sua compagna di viaggio Adriana Volpe gli ha prontamente suggerito di perdonare suo padre e di provare a ricostruire il loro rapporto.

“Provaci, la vita è un attimo” ha suggerito Adriana Volpe al Grande Fratello Vip, che di recente ha avuto un’accesa discussione con Barbara Alberti.